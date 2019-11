Det norske flyselskab dropper en række langdistanceflyvninger til og fra København, når vinteren er overstået.

Dermed er det slut med at flyve med selskabets Dreamlinere til eksempelvis Krabi, Bangkok, New York, Los Angeles fra København.

Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse, der har overskriften 'Norwegian justerer langdistanceprogrammet'.

Det er ikke kun København og dermed Danmark, som i fremtiden mister muligheden for at fly langdistance med Norwegian.

Også i den svenske hovedstad Stockholm er det slut, når vinteren er ovre.

Dog kan man fortsat flyve til USA fra Oslo, hvis man er på de kanter.

I pressemeddelelsen forklares rutenedlægningen med, at en 'evaluering af rutenetværket' har vist, at der ikke er stor efterspørgsel i Skandinavien for langdistanceflyvninger.

'Samtidig ser vi, at langdistancemarkedet til og fra Skandinavien er lille, sammenlignet med de store byer som New York, London, Los Angeles, Paris og Rom. Skandinavien er ikke stort nok til at opretholde interkontinentale flyvninger fra både Oslo, Stockholm og København,' siger senior vice president commercial Matthew Wood.

Han forklarer videre, at selskabet har haft udfordringer med Rolls Royce-motorerne på langdistanceflyene, hvilket har betydet, at for mange fly har holdt stille.

Hvis man for fremtiden vil flyve til USA eller Thailand med Norwegian, skal man altså ud i en mellemlanding i London, Barcelona eller Paris.

I samme pressemeddelelse slås det desuden fast, at Norwegian har udbygget sit rutenetværk fra Skandinavien på kort- og mellemdistanceflyvninger til resten af Europa.

I forbindelse med nedlæggelsen af langdistanceflyvningerne kommer 23 af i alt 80 medarbejdere i det, Norwegian kalder den tekniske organisation i København til at blive berørt.