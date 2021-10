Den står på plantebøf og grøntsager til dette års NorthSide, efter festivalen har valgt udelukkende at servere plantebaseret mad i 2022. Det vækkede harme blandt nogle af dem, der har billet.

Nu oplyser NorthSide, at de ikke vil refundere billetterne til de utilfredse gæster – og det gør ikke frustrationen mindre.

En af de utilfredse gæster er Casper Vildbech.

»Jeg synes principielt, der er noget forkert i, at NorthSide tager et politisk valg, men ikke giver mig som kunde et valg om, om jeg vil støtte det,« siger han og forklarer:

»Hvis jeg havde booket en all inclusiveferie og fik at vide bagefter, at det hele var vegansk, så ville jeg nok også gerne have muligheden for at ombooke.«

Han forklarer, at han egentlig ikke har noget imod plantebaseret mad, men han har tjent op til NorthSide billetten, og han derfor selv vil have lov til at vælge, hvad han vil bruge de 2000 kroner på.

Det samme mener Jacob Thorsted Sørensen, der også har billet til næste års NorthSide.

Han er gået skridtet videre og har skrevet til NorthSide.

I beskeden skriver han, at han troede, han havde købt billet til en rockfestival – ikke Alternativets Landsmøde. Derfor vil han have sine penge tilbage.

Svaret er dog klart: Det får du ikke.

I beskeden skriver NorthSide blandt andet:

»Madudvalget har på pladsen har altid været varierende. Vi gør os meget umage med at udvælge de madboder, der får lov at være på pladsen hver år. Vi har på den måde altid dikteret, hvad der kan blive spist på pladsen.«

Den besked er Jacob Thorsted Sørensen dog ikke tilfreds med.

»Jeg synes faktisk, det er virkelig træls. Jeg har købt en dyr billet, og pludselig laver de spillereglerne om. Det irriterer mig, at de tager et valg for mig og bruger mine penge på noget, jeg ikke længere har lyst til at støtte op om,« siger han.

Det bliver dog også sidste gang, NorthSide får en ordre fra dem – efter det her er det slut.

NorthSides fulde svar til Jacob Thorsted Sørenden Hej Jacob Det er ikke muligt at få din billet til NS22 refunderet. Madudvalget på pladsen har altid været varierende. Vi gør os meget umage med at udvælge de madboder, der får lov at være på pladsen hvert år. Vi har på den måde altid dikteret, hvad der kan blive spist på pladsen. Vores bæredygtige agenda har vi aldrig lagt skjul på, og vi prøver hele tiden at forbedre os i en mere klimavenlig retning – for eksempel ved at gøre alt mad på pladsen 100 % økologisk, at opfordre folk til at cykle til pladsen og dermed ikke have nogen parkeringspladser til biler, ved at fjerne plastikglas og -flasker på pladsen og indføre vores pantsystem, og nu ved at indføre 100 % grøn strøm og plantebaseret mad. Det er alle tiltag, som er blevet indført over årene, og som passer ind i NorthSides agenda. Vi håber, at du alligevel kan få nogle fede dage på pladsen – med en masse musik og god stemning.

I stedet vil han skrive til dem igen, han forventer dog ikke, udfaldet ændrer sig, men håber på en indrømmelse fra NorthSide. I sidste ende har Jacob Thorsted Sørensen tænkt sig at sælge billetten.

Til B.T. skriver NorthSide:

»Når man køber en billet til NorthSide, køber man en billet til en hel festival. Man får derfor ikke pengene refunderet, fordi menukortet ændres. Dog lover vi en masse nye, spændende smagsoplevelser.«