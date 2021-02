På grund af færre penge på lommen end tidligere er norske studerende nødsaget til at flytte hjem til deres forældre igen.

Coronanedlukningen i Norge har forårsaget, at mange studerende har måttet vinke farvel til deres studiejob. Derfor står de tilbage med en langt dårligere økonomi, end de er vant til.

Laila Fossheim er en af de norske studerende, der har måtte opsige sin lejelighed for at få det til at løbe rundt økonomisk. I et interview med det norske dagblad VG fortæller hun sin historie.

»Jeg har arbejdet på en bar ved siden af studiet. Det er helt umuligt at få et nyt job. Jeg har søgt alt. Nu overvejer jeg, om jeg skal droppe ud af studie for at søge dagpenge, så jeg kan klare mig,« siger Laila Fossheim.

Problemet er udbredt i det norske samfund. Laila Fossheim har flere venner og veninder, der har taget samme konsekvens som hende.

Den norske regering har i kølvandet på de norske studerendes økonomiske situation lavet en hjælpepakke, der gør, at de studerende kan optage et større lån end normalt.

Der er dog et stort antal af de studerende, der ikke er tilfredse med hjælpepakken, og det norske studenterudvalg har sendt et modspil til hjælpepakken, som lige nu bliver drøftet i den norske regering.