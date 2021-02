Store nedlukninger, forsamlingsforbud og hjemmearbejde.

Coronavirussens indtog det seneste år har blandt andet haft den effekt, at de fleste af os har været mere hjemme, end vi plejer.

Og for mange har det nok også betydet, at der har været mindre at bruge penge på.

Men ikke alle.

I Norge sidder 31-årige Mina Knudsen nemlig, og for hendes vedkommende har coronavirus og de dertilhørende omstændigheder gjort alt andet end at skabe en større formue på hendes bankkonti.

Det skriver TV2 Norge.

11 måneder på sit hjemmekontor har nemlig betydet, at Mina har udviklet en voldsom trang til særligt én ting:

Shopping.

Mina foran hendes tøjskab Foto: Tommy Kristiansen / @lifeinadaybytk Vis mere Mina foran hendes tøjskab Foto: Tommy Kristiansen / @lifeinadaybytk

»Det tog fuldstændig overhånd. Jeg følte, jeg var blevet helt gal. Jeg var næsten ved at snuble, når jeg fik beskeden om, at en pakke var på vej med posten,« fortæller Mina Knudsen til TV2 Norge.

Kan du nikke genkendelse til Minas erfaringer, og har du selv oplevet et shopping-problem under corona? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Mina har ellers altid været økonomisk bevidst med flere budgetkonti, investering i aktier og med venner, der netop kom til hende for at få økonomiske råd.

Men da hun pludselig sad i sin lejlighed dagen lang, følte hun en trang til at være lidt god ved sig selv.

»Når jeg er isoleret i min lejlighed, følte jeg, at jeg måtte forkæle mig selv. Men det er jo begrænset, hvor mange strømpebukser og duftlys, jeg har brug for. Ingen får det pæne makeup eller tøj at se, når jeg bare sidder herhjemme,« siger hun.

Først efter jul kom Mina til den erkendelse, at hendes shoppingforbrug var kommet ud af kontrol.

Hun var gået fra hver måned at smide penge hen på sin opsparingskonto, til at hun nu tog penge fra den for at købe tøj.

Derfor åbnede hun op over for en veninde og fortalte om sine problemer, men til hendes store overraskelse vendte flere af dem tilbage med et helt særligt svar:

Norske Mina Knudsen Foto: Tommy Kristiansen / @lifeinadaybytk Vis mere Norske Mina Knudsen Foto: Tommy Kristiansen / @lifeinadaybytk

De havde også oplevet en voldsom – lidt for voldsom måske – trang til shopping efter coronavirussen, og derfor valgte de sammen at aftale et decideret shoppestop i februar.

Det er dog ikke kun Mina og veninderne, der har svært ved at styre deres købetrang i denne tid.

TV2 Norge har talt med den daglige leder i Terapivakten, der hjælper folk med afhængighed, og han fortæller, at det er et kendt problem.

»Pandemien fører til mere ensomhed og isolation. Og vi ved, at disse vanskelige følelser er en trigger for shoppingafhængighed,« siger den daglige leder Ove André Remme og fortsætter:

»Mange ønsker at fylde tomrummet, når hele verdenen er lukket ned. Mange vælger at fylde hullet med noget, som giver kortvarig lykke, og følelsen af en pakke, der er på vej, kan næsten sammenlignes med følelsen, når en dealer kommer med stoffer.«