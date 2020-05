Tirsdag meddeler flere charterselskabers norske afdelinger, at de aflyser alle sommerens rejser.

Aflysningerne fra blandt andet Apollo og Tui i Norge kommer efter den seneste udmelding fra det norske udenrigsministerium, som fraråder alle unødvendige rejse til hele verden frem til den 20. august.

I samme ombæring udtalte Utenriksdepartementet, som det hedder i Norge, at de vil komme med en ny vurdering for rejser i norden inden den 15. juni og inden 20. juli for nærliggende europæiske lande.

Alligevel har flere norske charterselskaber altså valgt at indstille alle rejser. En udmelding, som ifølge E24 berører mindst 62.000 nordmænd.

Mens flere tusinde nordmænd skal lægge nye sommerferieplaner, er der fortsat håb for danske charterturister.

Herhjemme har Udenrigsministeriet nemlig indtil videre kun frarådet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden frem til den 31. maj.

De danske afdelinger af charterselskaberne afventer derfor nye udmeldinger fra Udenrigsministeriet, inden de kan give deres kunder endegyldigt svar på, om de kan komme på charterrejse til sommer.

»Indtil videre er vi i en situation, hvor vi afventer en rejsevejledning, som gælder til efter 21. maj,« siger Glenn Bisgaard, kommunikationschef hos Apollo Danmark.

Han fortæller, at de hos Apollo er forhåbningsfulde i forhold til, at det bliver muligt for deres kunder at komme ud og rejse til sommer - i hvert fald til nogle af deres destinationer.

»Vi håber på, at der vil blive åbnet for rejser til Grækenland, fordi de har et lavt smittetryk og har meldt ud, at de er klar til at åbne op for turister 1. juli,« siger Glenn Bisgaard og tilføjer:

»Så skulle det vise sig, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger bliver ændret for lande, som har meldt ud, at de er klar til at åbne op per 1. juli, så er vi også klar til at sende vores gæster af sted.«

Også hos Tui lyder meldingen, at de afventer, hvordan rejsevejledningen kommer til at se ud efter den 31. maj, inden de kan komme med en endegyldig udmelding til deres kunder.

Grækenland, som er Apollos største destination, har meldt ud, at de vil genåbne for turister per 1. juli. Foto: Vibeke Toft Vis mere Grækenland, som er Apollos største destination, har meldt ud, at de vil genåbne for turister per 1. juli. Foto: Vibeke Toft

Uanset om Tuis kunder kommer afsted til sommer eller ej, står det klart, at coronakrisen har haft store økonomiske konsekvenser for rejseselskabet.

Den 13. maj varslede de en stor sparerunde, som ventes at ramme 8.000 stillinger globalt, som enten bliver nedlagt eller ikke besat.

Meldingen kom i forbindelse med selskabets regnskab for andet kvartal, der viser et stort underskud på 5,5 milliarder kroner.

»Tui skal komme ud af krisen stærkere. Men det vil blive et andet Tui og et andet marked end før pandemien,« sagde administrerende direktør Fritz Joussen i den forbindelse.