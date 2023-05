Vi bliver tykkere og tykkere.

I hvert fald hvis man kigger på vores BMI.

Men nu fraråder direktøren for Helsedirektoratet, som er Norges svar på Sundhedsstyrelsen, Bjørn Guldvog, at man bruger BMI alene til at vurdere overvægt.

Det gør han til det norske TV 2.

»Jeg vil fraråde, at man bruger det alene som udgangspunkt,« siger han samtidig med, at han understreger, at der er et stigende antal mennesker med en usund livsstil.

Særligt når man bruger det på individniveau. Her kan skalaen nemlig godt slå fejlagtigt ud – især hvis man er lav eller har en stor muskelmasse.

Selv har direktøren for Helsedirektoratet haft problemer med sin BMI.

Han går eller cykler på arbejde, og i fritiden ror han på romaskinen, går i fitnesscenteret, spiller tennis. Generelt vurderer han, at han er fysisk aktiv i en time til halvanden dagligt.

Foto: Torstein Bøe

På trods af det sniger han sig ofte op i kategorien 'overvægtig' på BMI-skalaen.

Og ifølge Bjørn Guldvog er der stor forskel på overvægt grundet forkert kost samt en stillesiddende livsstil og at have en større muskelmasse på grund af en aktiv livsstil.

»At man stadig (med en aktiv livsstil, red.) kan betragtes som overvægtig er ærgerligt. Det kan fejlagtigt få dig til at tro, at du har et problem. Derfor anbefaler vi ikke at bruge det på individuelt plan,« siger han.

I april kunne avisen Bergens Tidende fortælle om en personlig træner, der skulle betale ekstra for en livsforsikring på grund af en høj BMI.

Danmarks Radio fortalte i marts om en kvinde, der blev afvist af hele tre forsikringsselskaber om at tegne livsforsikring.

Det blev hun på grund af en BMI, der på 37 er klassificeret som 'svært overvægtig'.