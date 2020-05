Flere betjente dukkede torsdag formiddag op ved Tom Hagens sommerhus.

”Politiet kan bekræfte, at vi i øjeblikket undersøger Kvitfjell,” siger politiadvokat Haris Hrenovica til Dagbladet.no.

Ud over det lokale politi ankom også folk iført hvide dragter, ifølge Dagbladets oplysninger. Politiet er også på stedet med en 3D-scanner.

Lokale patruljer har flere gange overvåget Hagens sommerhus, siden at den 70-årige milliardær blev arresteret og sigtet for drab i sidste uge.

Norsk Politi har tidligere oplyst, at de vil undersøge alle Tom Hagens ejendele for at lede efter eventuelle beviser.

De seneste dage har politiet også foretaget omfattende tekniske undersøgelser af Hagens bolig i Lørenskog nær Oslo og på hans arbejdsplads.

Tom Hagen nægter sig fortsat skyldig i drab eller medvirken til drab på sin kone Anna Elisabeth Hagen.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.