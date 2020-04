For mange nordmænd var det som at smide en bombe, da Gunhild og Petter Stordalen sidste år meddelte, at de skulle skilles.

For parret var det dog et udramatisk og nødvendigt brud.

Men hvordan er livet for Gunhild Stordalen uden sin mand gennem 14 år, og er der en ny i billedet?

Det er nogle af de ting, som kendissen åbner op om i et interview med svenske Femina, skriver Dagbladet.no.

Thanks for all your warm hearted best wishes We may be going seperate ways, but will always have each other's backs - as best friends and devoted supporters

Til NRK fortalte Gunhild Stordalen dengang, at parret har været igennem en masse, siden hun i foråret 2014 fik konstateret den sjældne og uhelbredelige bindevævssygdom systemisk sklerodermi.

Hovedårsagen til bruddet var dog, at de begge havde gang i så mange projekter, at de ikke kunne finde tid til hinanden.

Milliardæren Petter Stordalen var kun lige blevet medejer af Spies, da de gik fra hinanden, og Gunhild Stordalen stiftede EAT Foundation, som arbejder med bæredygtig mad.

Men selvom begge var enige om at gå hver til sit, så betyder det ikke, at Gunhild Stordalen ikke mangler sin Petter en gang imellem.

»Petter er den, som har fået mig til at lægge telefonen væk. Nu er der ingen, som passer på mig og siger, at jeg skal sove mere, arbejde mindre og tage mere hånd om mig selv. Det er nu noget, som jeg selv skal være opmærksom på,« siger hun i interviewet med svenske Femina.

Når hun bliver spurgt om, der er en ny mulig mand i billedet, så svarer hun, at det sidste, hun behøver, er en mand, 'som bestemmer over hende', og tilføjer:

»Petter er mit livs store kærlighed, og det vil han altid være. For mig er det Petter eller ingen,« siger hun.

Selvom det var arbejdet, som skilte de to ad, så fortæller Gunhild Stordalen også om, hvordan hendes sygdom var med til at tære på forholdet til eksmanden.

»Han har hele tiden været den, som har sagt, 'det her klarer vi', når jeg var syg. Men det slider på en at have den rolle i så mange år. Det tærede på forholdet, at jeg hele tiden blev syg,« siger hun.

I august sidste år blev Gunhild Stordalen erklæret infektionsfri.

I dag er Gunhild Stordalen og eksmanden Peter Stordalen rigtig gode venner, og han støtter fortsat hendes forretningsprojekter.

Gunhild Stordalen har valgt ikke at tage sit pigenavn 'Melhus' tilbage efter skilsmissen, da hun for de fleste er kendt som en 'Stordalen'.