»Skal jeg fortælle dig én ting.«

Den norske hotelkonge Petter Stordalen retter sig op i lænestolen. Folder hænderne foran kroppen. Og kigger mig direkte i øjnene. Hans brune øjne stråler.

Vi sidder i et hjørne af restauranten Brasserie på 57-årige Stordalens nyeste og - efter hans mening - hidtil mest imponerende hotel, Villa Copenhagen i hjertet af København. Med både fagter, intenst blik og ved at lægge ekstra tryk på ordet 'én' understreger Stordalen, at nu kommer der noget vigtigt. Noget helt centralt.

»Jeg er sikker på, at København snart bliver super populær som turistdestination igen. Helt sikker på. Vi må indse, at 2020 er et mistet år. 2021 bliver også krævende. Men derefter normaliserer det sig. København bliver sig selv igen,« lyder det med fuld overbevisning fra Petter Stordalen.

Da den flamboyante norske milliardær for fire år siden købte den gamle Centralpostbygning fra 1912 på Tietgensgade lige over for Hovedbanegården, og brugte over halvanden milliard på at renovere stedet og omdanne det til et moderne byhotel i luksusklassen, 'kogte København' med Stordalens ord som turistby. Det var stedet alle de store hotelkæder satsede på, og intet tydede på, at dampen ville gå af den københavnske turistkedel.

Men så kom corona-krisen - og den har kostet Stordalen dyrt.

Turismen forsvandt nærmest fra den ene dag til den anden. Stordalen har allerede tabt næsten 700 millioner kroner på sine hoteller og forventer at tabe endnu flere penge. Så timingen virker ikke just optimal, når Villa Copenhagen torsdag slår dørene op for de turister, som for øjeblikket glimrer ved deres fravær.

'Jeg forstår ikke den regel'

Ja, selv dem, som må og gerne vil til København skal i øjeblikket leve op til et krav, som Stordalen finder besynderligt.

De danske myndigheders krav om, at turister skal booke mindst seks overnatninger for at kunne rejse ind i landet.

»Jeg forstår ikke den regel,« lyder det fra Petter Stordalen.

»Det giver ikke mening, at du skal bruge penge på at betale for seks overnatninger, hvis du kun ønsker at komme til Danmark for at besøge Legoland og Tivoli fra fredag til søndag, men ikke har nogen planer om at blive i landet mandag, tirsdag og onsdag,« fortsætter han.

Den norske hotelkonge understreger, at de danske myndigheder efter hans mening har reageret hurtigt og klogt på corona-krisen med både samfundsnedlukningen og hjælpepakkerne til erhvervslivet, men lægger ikke skjul på, at kravet om mindst seks overnatninger gør ondt.

Blå bog: Petter Anker Stordalen Født i 1962 i Persgrunnen sydøst for Oslo (57 år gammel)

Har gået på tre videregående uddannelser, men ikke gennemført nogen af dem

Blev som 24-årig den hidtil yngste varehusbestyrer i Norge

Åbnede sit første hotel som 34--årig. I dag ejer han Nordic Choice Hotels & Resorts, som med over 205 hoteller er en af Nordens største hotelkæder

Ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der blandt andet omfatter Spies og Ving

En af Norges rigeste personer

Har tre børn fra et tidligere ægteskab

»Jeg må leve med de beslutninger, der bliver truffet. Men jeg synes ikke, den beslutning er logisk,« siger han.

København bliver mere attraktiv

Udover Villa Copenhagen har Petter Stordalen også Nordic Choice hotellerne Clarion ved Københavns Lufthavn, Comfort Hotel på Vesterbro, Skt. Petri i Københavns centrum og Quality i Høje Taastrup. Comfort Hotel Copenhagen Airport åbner til september.

Mens vi sidder og taler stiller to håndværkere en trappestige op bag os. Lyden af en hammer mod et søm gennemborer luften.

»Er det larm for dig? For mig lyder det som musik i ørerne,« siger Petter Stordalen og smiler, før han tager en tår af sin kaffe.

Jo, der er stadig en del, der skal på plads i løbet af de under to døgn, der er til åbningen af Villa Copenhagen.

»Hotellet når at blive 90 procent færdigt,« forsikrer Petter Stordalen med et smittende smil, mens der bliver arbejdet på højtryk rundt om os for at få de sidste detaljer på plads.

Villa Copenhagen slår måske dørene op til en helt anden virkelighed, end da Petter Stordalen søsatte drømmen om hotellet med den eksklusive beliggenhed ved Hovedbanegården og Tivoli for fire år siden.

Men den norske milliardær nægter at lade sig kue.

Fakta: Villa Copenhagen Har et areal på 25.000 m2 og 390 værelser

Ligger i den gamle Centralpostbygning på Tietgensgade lige over for Hovedbanegården i København

Renoveringen og ombygningen har kostet over 1,5 milliard kroner

Tagterrasse med sauna og en 25 meter lang pool

Døgnåbent fitnesscenter og wellnessområde

Bar, brasserie, morgenmadsrestaurant, café og bageri

Overdækket courtyard, der skal fungere som socialt mødested for Københavns borgere og hotellets gæster

Åbner torsdag den 2. juli

Han er overbevist om, at Danmark og København kommer til at blive lige så attraktiv, når krisen er ovre.

»Hvis ikke mere,« siger Petter Stordalen.

»Her i Norden er vi et folkefærd af optimister med tro på fremtiden. Hvis vi mister det, mister vi næsten alt,« afslutter han.

Igen med et blik, der er fuld af optimisme på både egne, Villa Copenhagens - og ja, hele Nordens vegne.

