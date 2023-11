Butikskæden Normal har store planer.

Et nyt hovedkvarter er på vej, og det bliver alt andet end almindeligt.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Planen med hovedkvarteret, der forventeligt står klar i 2027, er, at det skal fylde 43.500 kvadratmeter og ligge lige ved motorvejen i udkanten af Skanderborg.

Og så er det meningen, at byggeriet skal bestå af en klynge af bygninger i landskabet - fremfor en ordinær kasseformet kontorbygning.

Det omfattende byggeri kommer til at kræve både en ny lokalplan og et ændret kommuneplantillæg.

Men det har således ikke stoppet Skanderborg Kommune i at give den populære butikskæde både plads og godkendelse til at bygge hovedkvarteret.

At valget er faldet på netop Skanderborg er desuden ikke en tilfældighed:

»Som virksomhed har vi en historisk tilknytning til Skanderborg, hvor en stor del af vores medarbejdere enten bor eller har let adgang til. Vi er derfor rigtig glade for, at vi har muligheden for at blive i byen og tilmed på den smukke og velbeliggende grund i Vrold,« siger Torben Mouritsen, administrerende direktør i Normal, i en pressemeddelelse.

Normal åbnede for ti år siden, og har siden været en voksende succes med butikker i både Danmark og siden flere steder i Europa.

I det seneste regnskabsår kom butikskæden, der sælger alt fra tandpasta til tørvarer, ud med et overskud på 463 millioner kroner efter skat.