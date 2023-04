Elkunder hos Norlys kan forvente at få del af det kæmpemæssige overskud på 4,2 milliarder kroner, som selskabet fredag præsenterede.

Til B.T. fortæller Niels Duedahl, direktør i Norlys, at man i 2023 har et mål om at betale en milliard tilbage i rabatter til selskabets kunder, der udgøres af 800.000 andelshavere.

Selskabet afventer dog en godkendelse fra Skattestyrelsen til udbetalingen af rabatten så kunderne ikke bliver beskattet af den, derfor er den endelige model for rabatten ikke vedtaget. Direktøren kan derfor ikke oplyse, hvor mange penge hver kunde får.

Men direktøren forventer, at andelshaverne allerede får rabatten på næste elregning.

Overskuddet på 4,2 milliarder kroner i Norlys kommer primært fra køb og salg af energi i koncernens delejede selskaber, Norlys Energy Trading.

En stor del af overskuddet er hentet uden for landets grænser, og derfor har det ikke påvirket kundernes energipriser, skriver Norlys i regnskabet.

Elpriserne har den seneste tid fyldt enormt meget for danskerne, kan du godt forstå, at de undrer sig over det overskud i præsenterer?

»Jeg kan godt forstå at forbrugerne synes det mærkeligt, at vi kommer med sådan et overskud. Men vi er ejet af samfundet og pengene går tilbage til samfundet. Det kommer til at ske ved investeringer i grøn omstilling, vind- og solenergi og ladestandere. Det vil på sigt komme til at sænke elpriserne.«

Niels Duedahl tilføjer, at elsalget til danske kunder isoleret set er endt i et underskud på omkring 200 millioner. Det sker især, da den sidste tids stigende energipriser har betydet, at flere kunder ændrede deres betalingsaftaler fra fastprisaftaler til flexafregning.

Hvornår kommer man til at kunne få gavn af de her investeringer i den grønne omstilling?

»Dem får vi gavn af med det samme, vi har gennem Eurowind allerede opsat vedvarende energi svarende til cirka 750.000 husstandes årlige energiforbrug.«

Direktøren vil ikke kommentere på størrelsen og antallet af bonusser, der er udbetalt til selskabets medarbejdere. Men fortæller, at man, da man blev opmærksom på den enorme indtjening, ændrede medarbejder kontrakter således, at man kunne ikke længere havde bonusaftaler uden loft for bonussens størrelse.