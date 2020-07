De seneste par uger er smittetallet i Spanien mere end fordoblet. I uge 25 var antallet af smittede med Covid-19 2.062, og i uge 29 var det 5.544. Det viser tal fra WHO.

Det har nu fået nordmændene til at overveje, om rejsevejledningen til Spanien skal skærpes.

Det norske Helsedirektorat har i hvert fald udsendt en SMS ud til alle nordmænd i Nordspanien om, at der muligvis vil blive indført nye rejseregler for Spanien, som medfører karantæne ved hjemkomst. Det skriver Helsedirektoratet på dets hjemmeside.

»Med dagens smittesituation er det sandsynligt, at nordmænd på rejse i Spanien vil få karantænepligt fra og med fredag denne uge,« siger assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det er særligt den nordlige del af Spanien, som helsedirektoratet er bekymret for. Herunder regionerne Aragón og Catalonien, hvor smittetallene er særligt høje.

Helsedirektoratet bakkes op af Folkehelseinstituttet i Norge, og det har nu fået den norske regering til at kigge på rejsevejledningen.

Den vil i løbet af denne uge vurdere situationen i Spanien og kigge på, om Spanien skal gøres til rød zone.

Rød zone betyder, at man efter hjemkomst skal i karantæne i 10 dage.

I Danmark er Udenrigsministeriets vurdering af Spanien fortsat gul, hvilket betyder, at man som rejsende skal være ekstra forsigtig, men ikke skal gå i karantæne.

B.T. har spurgt Udenrigsministeriet, om de i ministeriet ligeledes er ved at revurdere rejsevejledningen til Spanien, efter smittetallet er fordoblet over de seneste uger.

Til det svarer Udenrigsministeriet i et skriftligt svar, at deres rejsevejledninger opdateres ugentligt, ud fra Statens Serums Instituts vurdering.

Herefter forklarer Udenrigsministeriet efterfølgende, at alle lande er opdelte i kategorier, der viser de anbefalede rejseforhold. Er smittetrykket lavt, er landet kategoriseret som 'åbent', er det højt, kan det være kategoriseres som 'karantæneland':

'Rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande samt UK opdateres ugentligt hver torsdag. Det sker med udgangspunkt i Statens Serum Instituts klassifikation af lande som enten 'åbne lande' eller 'karantænelande'. Et land klassificeres som 'åbent', hvis incidenstallet per 100.000 indbyggere per uge er under 20 , mens et 'åbent' land igen kan få status af 'karantæneland', hvis incidenstallet per 100.000 indbyggere pr. uge er over eller lig med 30. Rejsevejledninger på regionalt niveau finder kun anvendelse for nordiske lande.'

Om Udenrigsministeriet lige nu kigger på Spanien, i forbindelse med at smittetallet er fordoblet i løbe af få uger, har de ikke svaret på.