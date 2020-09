På lørdag forventes det at indrejsende til Norge fra Region Sjælland ikke længere skal gå i karantæne.

Den norske regering fjerner lørdag kravet om ti dages karantæne for indrejsende fra Region Sjælland.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Den norske regering har indtil videre pålagt et krav om ti dages karantæne for indrejsende fra tre danske regioner og Færøerne.

Foruden Region Sjælland, er de to andre regioner Region Hovedstaden og Region Midtjylland. De to andre regioner og Færøerne er stadig pålagt karantænekravet.

Rejsende, der rejser til Norge gennem en dansk region, hvor der ikke er karantænekrav ved indrejse, slipper dog kun for karantænen, hvis de i en periode på ti dage ikke har opholdt sig i land eller region med karantænekrav ved indrejse.

Med andre ord er Region Sjælland nu betegnet som et "gult område". Det betyder, at man slipper for at gå i karantæne ved indrejse. Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Færøerne er således stadig "røde områder", hvilket betyder, at de stadig er omfattet af kravet om ti dages karantæne.

/ritzau/