»Jeg synes jo også, det er vigtigt, at de unge kan mødes og hygge sig, når det hele har været så forfærdeligt på grund af coronavirus. Men når musikken med bas fortsætter til kl. seks om morgenen på fuld skrald, så overskrides min grænse«.

Sådan lyder det fra sommerhusejer Anne i Vejby i Nordsjælland, der i år har oplevet usædvanlig opførsel fra unge mennesker i området.

Den midaldrende kvinde har haft sommerhuset i fire år, men aldrig før har hun haft problemer med, at unge mennesker spiller høj musik i de tidlige morgentimer.

»Jeg har ikke sovet i to nætter på grund af larmen,« siger Anne, der ikke ønsker at stå frem med sit efternavn eller billede.

Hun og kæresten bor normalt på Vesterbro i København og er taget på ferie i to uger i det nordsjællandske.

»Der er mere roligt derhjemme, end der er her,« siger Anne.

Hun er ikke alene med at føle sig generet af udendørs musikstøj. Tidligere lørdag kom det frem, at samtlige politikredse oplever en stigning af anmeldelser om 'musik som ulempe'.

Anne har dog ikke haft lyst til at ringe til politiet eller at henvende sig direkte til de unge for at få dem til at dæmpe sig:

»Jeg tror, det er søde unge mennesker, men jeg har ikke haft overskud til at tale med dem. Tanken om at blive mødt af skældud samtidig med, at man føler sig en lille smule krænket, det kan jeg ikke lide. Jeg har overvejet at ringe til politiet, men stoppede mig selv i det, da jeg på en eller anden måde synes, at det ikke burde være nødvendigt. Vi burde alle kunne være her,« siger hun.

Larmen i det nordsjællandske kommer ikke kun fra en husstand, men fra flere forskellige huse i området. Selv ikke ørepropper kan holde larmen ude.

»Jeg er normalt et meget rummeligt menneske, men jeg synes ikke, de unge mennesker har forståelse for, at vi også er andre, der er på ferie,« siger hun.

Anne har selv tre børn, der er flyttet hjemmefra.

»Jeg har selv unge mennesker. Derfor er jeg meget tolerant, men jeg har svært ved at tro at mine egne børn kunne feste på den måde,« siger hun.

De unge er vant til at kunne feste ved Musik i Lejet i uge 29. I år må de finde andre steder at feste. Arkivfoto. Foto: Celina Dahl

Anne så gerne, at festen musikken blev skruet ned for kl 02.00 og at den ikke fortsatte hele natten. Nu tager parret nok hjem før tid.

»I går spurgte jeg min kæreste om vi skulle tage hjem. Så hvis det fortsætter, er vi her nok ikke i næste uge, som vi ellers havde planlagt«.

Hun håber, at den nordsjællandske festival ‘Musik i Lejet’ i Tisvilde til næste år får lov at blive afholdt, som den plejer i midten af juli måned. For så vil de unge måske feste i lejet i stedet for de omkringliggende haver i Vejby.

»Så kan det være, vi får lidt mere ro,« siger hun.