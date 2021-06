»Det smider jeg ud, og jeg ville jo aldrig servere det for kunderne.«

Det står der i kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen efter et besøg hos restaurant 'Le Papillon' i Liseleje, der ikke gik helt, som ejerne havde håbet.

Bemærkningen kom fra restauratøren Ole Ploug, da der blev fundet en ribeye i køleskabet, som var både grøn på overfladen og ildelugtende. Derudover blev der også fundet to pakker grise- og kalvekød, hvor sidste anvendelsesdato var overskredet og en bakke æg, der var blevet købt i 'stalddørssalg uden salmonellakontrol og kvalitetssortering'.

Restauranten er ejet af ægteparret Ole og Aase Ploug. Og ifølge TV 2 Lorry kan Ole Ploug fortælle, at han har stor erfaring med at drive fødevarevirksomhed.

For eksempel skyldtes den grønne ribeye i køleskabet, at køleskabene var gået ned, hvis man spørger ham.

»Det er jo ikke noget, vi ville servere for folk. Det ville jo være at skyde sig selv i foden. Men det fatter de ikke en brik af. Jeg har prøvet at forklare dem det hundrede gange nu. Jeg ved ikke, om der er restauranter, der kan finde på at servere sådan noget, men vi gør det i hvert fald ikke her. Og det har vi heller aldrig gjort. For ellers ville vi sgu ikke have været her i 25 år,« siger Ole Ploug til TV 2 Lorry.

I kontrolrapporten kan man også læse, at ægteparret ikke kunne fremvise en egenkontrol, som Fødevarestyrelsen til hver en tid kan påkræve. I rapporten forklarer ægteparret:

»Vi er skiftet til et nyt år og har derfor pakket egenkontrollen ned for 2020, og den kan vi ikke finde frem lige nu.«