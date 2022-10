Lyt til artiklen

Hvis du vandt fem millioner kroner, hvad ville du så bruge dem på?

Det kan en mand fra Nordsjælland tænke over, efter han for nylig havde syv rigtige i Lotto og vandt beløbet.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Nu vil jeg glæde mig til at finde på flere ting til min ‘bucket-list’ med ting, jeg skal nå,« lyder det fra den nylige Lotto-vinder.

Han foretrækker at forblive anonym, men deler gerne, hvad de mange penge blandt andet skal gå til:

»Ting, som jeg tidligere ville have strøget, lige så snart jeg havde tænkt dem, dem er der jo nu mulighed for at nå. Jeg kan for eksempel tage på en spontan og dyr vinterferie, hvor jeg tidligere måtte i banken for at regne på, hvad det ville komme til at betyde,« siger han.

Ud over rejser, så regner manden også med at bruge en del af gevinsten på at efterisolere sine voksne børns økonomi, så de bedre kan stå imod vinterkulden, står der i pressemeddelelsen.

Den højeste gevinst blev vundet i 2008, hvor en heldig spiller fra København vandt 38.564.007 kroner.