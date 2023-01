Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det vil få store konsekvenser for pendlere og buspassagerer i området, medgiver Vejdirektoratet, som indkalder til informationsmøde.

Pludselig gik broklapperne op helt uden varsel, mens cyklister og bilister befandt sig på broen.

Ikke længe efter lukkede klapperne ned lige for næsen af et passerende skib, som med nød og næppe undgik en kollision.

Siden blev Kronprins Frederiks Bro aflåst, så klapperne ikke længere kunne åbne automatisk. Kameraerne blev erstattet af fysiske brovagter for at forhindre, at broen skulle danne ramme for en fatal ulykke.

Nu lover Vejdirektoratet bedring – med store trafikale konsekvenser til følge.

Den 87 år gamle bro mellem Frederikssund og Hornsherred står over for en større overhaling. Det betyder, at den lukkes for biler og tungere trafik, herunder busser, seks uger i marts og april, skriver sn.dk.

I perioden vil broen kun »sporadisk« kunne åbne sig for skibe i fjorden, mens cyklister og fodgængere fortsat vil have mulighed for at passere.

Blændet af solen

Den første hændelse, 23. august sidste år, betød, at cyklister og bilister, som befandt sig på den pludseligt gabende bro, måtte skynde sig ned mod land.

Situationen resulterede ifølge TV 2 Lorry i en smadret forskærm, mens en anden bilist fik ødelagt sin trailer.

Da broen en måned senere klappede ned ved en fejl, så skibet måtte bremse kraftigt op, skyldtes det ifølge Vejdirektoratet, at brovagten, som fulgte med via kamera, var blevet blændet af den lavthængende sol.

Frederikssunds borgmester, Tina Tving Stauning (S), kaldte i den forbindelse hændelserne for »katastrofefilmsagtige«:

»Der må sidde nogle i Vejdirektoratet med meget røde ører,« sagde hun til TV 2 Lorry.

Det skal der så laves om på nu.

Vejdirektoratet har en forventning om, at renoveringen vil forlænge broens levetid med i hvert fald 30 til 35 år, forklarer projektleder Jens Præst Nielsen til sn.dk:

»Det er klart, at det vil få store konsekvenser for eksempelvis pendlere og buspassagerer i området. Vi vil derfor gerne høre, hvad folk i lokalområdet gør sig af tanker og samtidig give dem et rigtig godt indblik i, hvad vi har på tegnebrættet.«

Derfor holder Vejdirektoratet et informationsmøde 17. januar i Kulturhuset Rejsestalden, hvor også repræsentanter fra trafikselskabet Movia og Frederikssund Kommune deltager.

Denne artikel er fra Berlingske.