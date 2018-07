Hvis du holder havefest eller drikker øl og hører musik i en park, er der størst sandsynlighed for, at det bliver meldt til politiet, hvis du bor i Nordsjælland.

En aktindsigt, som B.T. har fået fra landets 12 politikredse, viser, at beboerne i det nordøstlige Danmark uden sammenligning er mest tilbøjelige til at anmelde sine medborgere, der larmer, fester og laver spektakler i det offentlige rum.

Hele 419 gange fik Nordsjællands Politi anmeldelser om såkaldt ‘musik til ulempe’ i månederne maj-juli i 2017. Til sammenligning fik Københavns Politi kun 57 anmeldelser sidste år.

Hvorfor Nordsjællands Politi ligger så meget over alle andre politikredse i ‘musik til ulempe’-anmeldelser - nummer to på listen er Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi med 331 anmeldelser - skal ifølge Helle Lundsgaard, der er livstilsekspert og kommunikationsrådgiver i Drømmefabrikken, forklares med, at det segment, der flytter til Nordsjælland, gør det for at få fred.

»De personer, der bosætter sig i Nordsjælland lægger meget vægt på privatlivets fred, og derfor er det klart, at hvis der bliver larmet, så strider det imod det, de kom for. De opsøger det kollektive, hvis de vil have, men derhjemme skal der være fred og ro,« siger Helle Lundsgaard til B.T.

Fakta Anmeldelser til politiet: B.T.s aktindsigt i landets 12 politikredse viser antallet af anmeldelser om musik og larm i det offentlige rum, som i politisprog kaldes »musik til ulempe«. Tallene er fra maj, juni og juli 2017. Nordjyllands Politi: 100

Østjyllands Politi: 116

Midt- og Vestjyllands Politi: 171

Sydøstjyllands Politi: 168

Syd- og Sønderjyllands Politi: 179

Fyns Politi: 154

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi: 331

Midt- og Vestsjællands Politi: 181

Nordsjællands Politi: 419

Københavns Vestegns Politi: 147

København Politi: 57

Bornholms Politi: 30 Kilde: Rigspolitiet

B.T. har den seneste uge kunnet beskrive, hvordan især unge mennesker hen over sommeren har indtaget Nordhavnen i København og spillet høj musik og festet til langt ud på natten. Beboere i området fortæller over for B.T., at de flere gange har anmeldt spektaklerne til politiet. Ifølge Helle Lundsgaard vil der i en by som København med så mange mennesker naturligvis være folk, der også anmeldelser fest og larm til politiet, men, som hun siger, vil der i byen være langt højere til loftet sammenlignet med tendensen i Nordsjælland, hvilket tallene i B.T.s aktindsigt i høj grad også indikerer.

»I byen er man fællesskabsorienteret, ja, nærmest hippieagtig, og der er en enorm tolerance. Man er vant til at måtte tilpasse sig, og der skal være plads til alle,« siger livsstilseksperten.

For at understrege hvordan mange borgere i Nordsjælland værner om privatfreden og lever ud fra devisen 'hver sin lykkes smed', fremhæver Helle Lundsgaard et eksempel fra sidste uge, hvor Danmarks Naturfredningsforening kunne fortælle om, at private lodsejere i Nordsjælland i stigende grad blokerer den offentlige adgang til naturen omkring deres grund, fordi de ikke vil have andre mennesker rendende.

Helle Lundsgaard kender ikke til danske studier, der viser, hvor henne i landet befolkningen er mest tolerante. Men i en midtjysk by som Horsens, der er kendt for at afholde mange koncerter, og hvor man brander sig på det, vil tolerancen helt naturligt være højere, tror livsstilseksperten.

»Folk fra området er stolte over det brand og vil i højere fra finde sig i, at der bliver larmet. Det samme gælder folk fra Roskilde, der er vant til larm, når der er Roskilde Festival,« siger Helle Lundsgaard. Horsens hører under Østjyllands Politi, som i 2017 fik 116 anmeldelser, imens Roskilde, der hører under Midt- og Vestsjællands Politi, fik 181 anmeldelser.