Børsmægleren Nordnet har valgt at lukke muligheden hos sine kunder til at købe russiske værdipapirer eller fonde med mere end 30 procents eksponering på det russiske marked.

Altså skal kunderne minmere købet af russiske værdipapirer eller fonde, så deres portefølje af russiske værdipapirer ikke overstiger 30 procent.

Det skriver Finans.

Nordnets beslutning kommer ovenpå Ruslands invasion af Ukraine, som har sendt økonomiske sanktioner i russernes retning og derved skabt økonomiske vanskeligheder i forhold til at handle med russiske værdipapirer.

Og det, at Nordnet lukker ned for opkøb af nogle russiske værdipapirer og fonde på den måde, er ifølge Nordnets danske landechef, Anne Buchardt, første gang, det nogensinde er sket i Nordnets historie.

»Udover nedlukningen af handel med en række russiske aktier noteret i Tyskland og USA i sidste uge, har vi derfor nu også valgt at lukke for køb af alle fonde med mere end 30 procent russisk eksponering, og flere typer af værdipapirer kan komme til,« siger Anne Buchardt til mediet.

Grunden til at Nordnet har valgt at lukke ned for opkøb i russiske fonde er, at Nordnet gerne vil beskytte sine kunder, så de ikke risikerer at blive fanget på et marked, som kunderne måske ikke kan slippe ud af.

Dertil oplyser Anne Burchardt til mediet, at Nordnet har advaret sine kunder mod usikkerheder i markedet. Og at Nordnet så vidt muligt gerne vil hjælpe sine kunder med at sælge, hvis kunderne ønsker det.

Og de usikkerheder, lagt sammen med de konstante udviklinger i krigen i Ukraine, gør at Nordnet ikke vil afvise, at de vil lukke ned for yderligere handel på det russiske marked.