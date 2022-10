Lyt til artiklen

Tirsdag kom det frem, at skaderne på Nord Stream 1 og 2 var forårsaget af kraftige eksplosioner.

Men tirsdag var også dagen, hvor de første billeder af de ødelagte gasledninger, kom frem i lyset. Den svenske avis Expressen kunne nemlig som det første medie bringe billeder fra havbunden.

Manden bag billederne er den norske dronepilot, Trond Larsen, som det norske medie VG har talt med.

»Vi brugte et ekkolod til at finde ujævnheder på havbunden, satte en drone i vandet og der så vi små områder, der afveg og fandt så enden på røret,« siger Trond Larsen til VG.

Gaslækage fra Nord stream 2 fotograferet af et dansk F-16-fly. (Arkivfoto). Forsvaret/Ritzau Scanpix Vis mere Gaslækage fra Nord stream 2 fotograferet af et dansk F-16-fly. (Arkivfoto). Forsvaret/Ritzau Scanpix

Expressens billeder fra havbunden i Østersøen viser, at der mangler mindst 50 meter af gasledningen, som ligger på 80 meters dybde.

»Jeg kørte dronen ind i røret, som var helt åbent, og det var ikke overraskende, at der var tydelige skader på røret. Der var dårlig sigtbarhed og det var vanskelige forhold,« siger Trond Larsen.

Simon Pedersen, der er lektor og sektionsleder på AAU Energi, der hører under Aalborg Universitet, vurderer, at skaderne på rørene bliver vanskelige at reparere.

»Det problematiske er, at alt under vand er bøvlet at reparere i forhold til over vand. Skal man svejse under vand, kan det godt lade sig gøre, men ikke i de mængder, der skal til her,« siger Simon Pedersen.

Skaderne på Nord Stream 1 og 2 blev konstateret den 26. september, og eksplosionerne i Østersøen blev målt til 2,3 på Richterskalaen.

Man ved endnu ikke, hvem der står bag sprængningerne, men PET og Københavns Politi har nedsat en fælles efterforskningsgruppe, der skal fortsætte undersøgelserne.