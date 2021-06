Da 16 nordmænd skulle hjem fra Italien tilbage i 2019 med et SAS-fly, blev de ramt af en pludselig aflysning.

Piloterne strejkede uden varsel, og det betød, at tusindvis af passagerer strandede rundt om i verden.

Tålmodigheden var da heller ikke på nordmændenes side, idet det ikke var muligt for flyselskabet at finde andre afgange inden for en overskuelig tidsramme.

Så de valgte at booke et privatfly, der kunne flyve dem hjem fra Pisa til Stavanger.

De troede dog, at det ville blive på SAS regning. Derfor krævede de ikke blot refusion for de aflyste flybilletter – de ønskede, at SAS skulle betale for privatflyet.

Men den gik altså ikke. Og derfor gik nordmændene til virksomheden Flyhjælp.

»Det var lidt komisk at få en kvittering på 250.000 kroner,« fortæller Frederik Hedegaard, der er Digital Marketing Manager hos Flyhjælp.

De oprettede herefter en sag, men vidste allerede på forhånd, at det ville blive meget svært at tilfredsstille den norske gruppe.

Hvis ens fly bliver aflyst, har man som kunde ret til refusion af billetterne, og hvis ikke det er muligt at ombooke til et andet fly, som det ikke var i 2019, da der var en strejke, kan forbrugerne også få kompensation, så de kan se sig om efter andre muligheder for at komme hjem.

Men det betyder altså ikke, at man kan få midler til at flyve hjem med et privatfly. Der kompenseres nemlig kun inden for rimelighedens grænse, fortæller Frederik Hedegaard, og her er der som regel tale om op mod 600 euro per mand.

»Man kan ikke få det fulde beløb refunderet. Man kan ikke bare booke et privatfly, hvis ens fly bliver forsinket.«

Der blev først bundet en sløjfe på sagen for ganske nyligt. Og her var passagerne i den heldige situation, at der ved en EU-domstol blev afsagt den dom, at passagerer, der blev ramt af SAS-strejken i 2019, havde krav på både refusion og kompensation.

Derfor fik nordmændene en kompensation på 300 euro per mand. Samlet set løb det op i 98.000 danske kroner, men de resterende 150.000 kroner, må de dog se langt efter.

Hos Flyhjælp har de aldrig oplevet en lignende sag:

»Det er lidt vanvittigt.«