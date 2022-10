Lyt til artiklen

En kvindelig, nordkoreansk afhopper blev onsdag fundet død i sit hjem i Sydkoreas hovedstad, Seoul.

Kvindens krop var svært nedbrudt og iført vintertøj. Derfor mener efterforskere, at hun har ligget død i et år.

Det skriver CNN.

Den 49-årig kvinde er et eksempel på en vellykket genbosættelse, efter hun i 2002 forlod sit hjemland, Nordkorea.

Hun er blandt andet blevet hyldet for sit arbejde hos Korea Hana Foundation, en ministeriumdrevet organisation til at støtte netop genbosættere.

Kvindens lig blev opdaget, efter at en embedsmand fra den offentlige lejeudbyder forsøgte at kontakte hende med henblik på at få lejekontrakten fornyet.

Politiet har meddelt tirsdag, at de vil foretage en obduktion for at fastslå den nøjagtige dødsårsag.

Ifølge CNN forsøger hundredvis af nordkoreanere hvert år at krydse grænsen mellem Nord- og Sydkorea i et forsøg på at leve et bedre liv ved at undslippe et land, hvor frihed og rettigheder er begrænset.

Mere end 33.000 nordkoreanere er afhoppet til syd siden 1998 i kølvandet på afslutningen af Koreakrigen i 1953, skriver mediet.