Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Folketingets ledelse skal diskutere Frederiksens toprådgiver

Folketingets Præsidium skal diskutere ansættelsen af statsminister Mette Frederiksens (S) særlige rådgiver Martin Rossen som stabschef i Statsministeriet og hans lønningsniveau. Socialdemokratiet afviser, at Folketinget skal bestemme lønninger i ministerierne.

Mette Frederiksen sammen med stabschef Martin Rossen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Nordkorea afviser nogensinde at forhandle med Sydkorea igen

Nordkorea afviser en appel om dialog fra Sydkoreas præsident og nægter nogensinde at genoptage samtalerne med nabolandet. Natten til fredag dansk tid har Nordkorea lanceret den sjette prøveaffyring af missiler siden slutningen af juli, oplyser Sydkoreas militær.

Foto: Jonathan Ernst

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

USA's præsident overvejer angiveligt idéen om at købe Grønland. Det siger flere anonyme kilder, der har kendskab til sagen, til den amerikanske avis Wall Street Journal.

Præsident Trump overvejer at købe Grønland. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup

Trump giver psykisk syge skylden for masseskyderier

USA's præsident, Donald Trump, støtter idéen om baggrundstjek af personer, der vil købe skydevåben. Samtidig siger han, at de ansvarlige for de seneste masseskyderier i USA var personer, der lider af psykisk sygdom.

Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN ERNST

Knap en million borgere skylder penge til det offentlige

Næsten en million danskere mangler at betale deres gæld til det offentlige. Det fremgår af en opgørelse fra Rigsrevisionen om statens forvaltning for 2018, som Berlingske er i besiddelse af, og som offentliggøres fredag.

Eksplosionssagen: Proces om udlevering kan tage uger

Der går muligvis flere uger, før svenske domstole har afgjort, om en anholdt mand i sagen om det voldsomme angreb på Skattestyrelsen kan udleveres til strafforfølgning i Danmark. I hvert fald hvis en tidligere sag er et pejlemærke.

