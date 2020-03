Nattevagter er på ingen måde nemme uanset, hvad dit job er, men nogle opgaver giver alligevel markant mere end andre.

Bare spørg vagtlægerne i Nordjylland, der klapper i deres hænder, når lønchecken printes ud ved fyraften.

En nattevagt på ni timer i lægevagten giver nemlig minimum 10.000 kroner i honorar. Det skriver Nordjyske.dk. Det er en aftale, som Region Nordjylland er kommet frem til sammen med de praktiserende læger i Nordjylland.

Aftalen bliver ikke modtaget med åbne arme af de lokale politikere. Farsø, Brovst og Skagen har nemlig lige mistet deres akutfunktion. Derfor sender det et mærkeligt signal.

»Jeg synes, det er en elendig måde at bruge skattekroner på,« siger regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF) ifølge Nordjyske.

Det er ikke overraskende, at det giver godt at være lægevagt. En opgørelse fra december viser, at medicin-uddannelsen er den syvendebedst betalte uddannelse.

Hvis man har læst medicin ligger indtægten på 1.057.600 kroner om året, viser opgørelsen lavet af CEPOS.

Den bedst betalte uddannelse er Forsikringsmatematik. Den giver i gennemsnit 1.383.200 kroner om året. Men en timeløn på mere end 1000 kroner, som vagtlægerne i Nordjylland nu får, er også ganske fint.