DR har afsløret sager om meget høje regninger hos lægeklinikker i Nordjylland. Nu er flere politianmeldt.

Region Nordjylland politianmelder flere lægeklinikker, der drives i samarbejde med lægekoncernen alles Lægehus.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Der er mistanke om fusk med honorering for forskellige ydelser, som lægeklinikker modtager efter konsultationer.

Politianmeldelserne er foretaget, efter at DR-programmet Kontant har afsløret sager om usædvanligt høje regninger for ydelser, som patienter ikke mener at have modtaget.

Regningerne er kommet fra flere af lægekoncernens klinikker, skriver mediet.

Regionen er lige nu i gang med at undersøge ydelser og honorering i samtlige lægeklinikker i Nordjylland, der samarbejder med koncernen.

- Administrationens gennemgang af data indtil videre har været med til at sætte lys på, hvorvidt der er hold i påstanden om, at der har været systematisk snyd med ydelser i alles Lægehus, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V) i meddelelsen.

- Vi mener, der er begrundet mistanke om, at der er foregået snyd med ydelser, og at der derfor er udbetalt honorar, der ikke er honorarværdige.

Ifølge Duedahl viser gennemgangen, at der har været et større fokus på at tjene penge, end der har været på patienternes helbred.

- Det er stærkt bekymrende blandt andet at læse i en instruks (til klinikker, red.), at kronikere helst ikke skal tilses, da de ikke udløser et honorar for konsultationer, siger han.

Et eksempel fra DR viser, at en lægeklinik modtager godt 233 kroner for en psykometrisk test, der skal vise, om en patient eksempelvis er ramt af en depression.

Dem har alles Lægehus' klinik i Aalborg foretaget 569 flere af end gennemsnittet for en nordjysk klinik.

Ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af, er ansatte i lægekoncernen desuden blevet instrueret i at fokusere på tillægsydelser, som kan give højere indtjening.

Bestyrelsesformand i alles Lægehus Thomas Helt siger dog til mediet, at denne instruks ikke gælder længere.

Region Nordjylland har ambitioner om at følge op på sagen for at se, om der er grundlag for at gribe yderligere ind.

- Vi kommer til at have et skærpet fokus på kontrol med praktiserende læger, og vi afviser ikke, at der også i fremtiden vil være flere klinikker, som vi på denne måde vil gribe til handling overfor, siger Mads Duedahl.

/ritzau/