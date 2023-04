Der er flere kvinder på Nordjyllands krisecentre end nogensinde før.

Det betyder også, at der må afvises flere kvinder i døren end nogensinde før.

Sådan skriver TV 2 Nord.

Krisecenter for Kvinder i Aalborg måtte sidste år afvise 153 kvinder i døren, og lige nu har de en overbelægning på 131 procent. Noget, der ærgrer lederen på krisecenteret, Niels-Jacob Ulstrup.

»Mange er i akut fare, når de befinder sig i en voldelig relation og har brug for et krisecenter. Det er ikke noget, som skal foregå bag husets fire vægge. Det er noget, vi skal tale om sammen og løse i fællesskab i samfundet,« siger han til lokalmediet.

Hvis de skal kunne hjælpe alle dem, der henvender sig, skal de bruge flere penge.

Regeringen har afsat 136 millioner kroner til 14 initiativer i en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Det vides dog ikke, hvor mange af de penge, der havner hos landets krisecentre, og Niels-Jacob Ulstrup kan godt være i tvivl om, hvorvidt pengene vil gøre nok gavn, hvis de ikke bliver fordelt ordentligt.

Han ville i stedet ønske, at området blev et punkt på finansloven, som kunne sikre et fast beløb, så det er slut med skulle bruge tid og ressourcer på at søge midler fra andre steder.

På Hobro Krisecentrer genkender de oplevelsen fra Aalborg. Her må de, når belægningen er for høj, også henvise kvinderne til andre krisecentre. Her efterspørger de også flere ressourcer.

»Vi kunne godt bruge flere penge til at bidrage til det meningsfulde arbejde her, og at flere blev optagede af den kæmpe forskel, man gør i andres menneskers liv ved at være frivillig ved os,« siger Gitte Marckmann, leder på Hobro Krisecenter.

Der er i alt fem kvindekrisecentre i Region Nordjylland. Udover i Aalborg og Hobror er der også i Frederikshavn, Hjørring og Sindal.