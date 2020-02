To elever har ingen symptomer, men gymnasium har valgt at følge retningslinjer i forbindelse med virusudbrud.

To elever, der går på Hasseris Gymnasium i Aalborg, er placeret i karantæne, fordi de er kommet hjem fra en rejse i Kina.

Det sker på grund forholdsregler i forbindelse med udbruddet af det nye coronavirus, der blev opdaget i den kinesiske millionby Wuhan.

Det skriver Nordjyske.

Karantænen betyder, at eleverne ikke må komme på skolen i 12 dage. Det skyldes, at gymnasiet har valgt at følge anvisninger fra Statens Serum Institut.

- Vi opfatter det helt udramatisk. Der er to elever, der har været i Kina, og vi gør det for at være sikre på, at både elever, ansatte på skolen og andre føler sig sikre på det, siger rektor på Hasseris Gymnasium Ole Droop til Nordjyske.

Han understreger, at ingen af de to elever viser symptomer på smitte. Når de 12 dages karantæne er overstået, vil de to elever kunne genoptage undervisningen.

Gymnasiet har også fået et afbud fra 30 kinesiske elever, der som led i et udvekslingsprogram skulle have besøgt skolen i uge seks.

- Det er klart, at vi ikke kan have 30 kinesere til privat indkvartering i de her tider, siger Ole Droop om afbuddet.

WHO har karakteriseret udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

Virusset har hidtil kostet flere end 300 mennesker livet i Kina og fortsætter med at sprede sig.

Indtil videre er der registreret smittetilfælde i over 20 lande, heriblandt både Tyskland og Sverige.

Natten til søndag blev det første dødsfald uden for Kina registreret i Filippinerne.

Det danske udenrigsministerium har sendt et hold til Wuhan for at hjælpe danskere og borgere med dansk opholdstilladelse, der opholder sig i området, hjem til Danmark.

Ved ankomsten vil Danmark vil de hjemtagne blive vurderet individuelt for at afgøre, hvorvidt de har tegn på smitte.

/ritzau/