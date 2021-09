Cannabisbaseret medicin (CBD) har ikke effekt som behandling mod smerter, viser nyt nordjysk studie.

Tilbage i 2018 gik lægerne ved Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain, Aalborg Universitet, i gang med at undersøge, om Cannabidiol (også kaldet CBD) kunne have en smertelindrende effekt på patienter med psoriasisgigt eller slidgigt i hænderne.

Det første danske studie af cannabisbaseret medicin (CBD) som behandling mod smerter har ikke kunnet påvise, at medicinen skulle have nogen effekt. Det skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse.

CBD er ét af de aktive stoffer i cannabisplanten, og det var det, forskerne undersøge. I alt deltog 136 personer i lodtrækningsforsøget, som skulle vise, om CBD kunne have en smetelindrende effekt. Her havde halvdelen fået CBD, og den anden halvdel havde fået placebo.

Efterfølgende blev forsøgspersonerne fulgt i 12 uger for at se, om der var en smertelindrende effekt, hvor CBD-præparat altså endte med ikke at vise nogen form for effekt på smerterne.

Det ærger Jonathan Vela, som er læge og leder af forskningsprojektet, at CBD ikke kan fungere som alternativ til traditionel smertebehandling,

»Både patienter, som fik CBD og placebo, oplevede et meget lille fald i deres smerter, men der var ingen klinisk eller statistisk forskel mellem grupperne.«

»Dermed kan vi med meget stor sikkerhed sige, at CBD i de doser, som blev anvendt i studiet, i gennemsnit ingen effekt har på patienternes smerteoplevelse sammenlignet med placebo,« fortæller han.

Industrihamp kan i modsætning til den traditionelle marihuana-art dyrkes helt legalt. 12 typer hampsæd er anerkendt af EU og indholdet af euforiserende stoffer i disse typer er lille. // Cannabis sativa. Foto: ERIK JEPSEN

Den CBD, som er blevet anvendt i forsøget, er syntetisk fremstillet på doser mellem 20-30 mg, og lederen af forskningsprojektet vil ikke udelukke, at resultatet kunne have været anderledes ved højere doser.

Grunden til at man ikke anvender CBD direkte udvundet af cannabisplanter skyldes, at planternes mange forskellige naturlige indholdsstoffer varierer.

Det er Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, der står bag undersøgelsen, og den er gennemført af læge Jonathan Vela i samarbejde med professor Lene Dreyer, overlæge og klinisk lektor Salome Kristensen, professor Lars Arendt-Nielsen og lektor Kristian Kjær Petersen ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.