I Mariagerfjord var der fredag en trykket stemning på Hvilsom Friskole. Selv om skolen ikke ligger i en af de syv nedlukkede nordjyske kommuner, bliver flere af dens elever hårdt ramt af de nye restriktioner.

»Det er utroligt synd for de elever her. Det kommer i klemme, og det virker som om, de er blevet lidt glemt, da man traf beslutningn om at inføre restriktionerne,« siger Christina Schmidt Dunn.

Hun er klasselærer for en 4. Klasse, og fredag måtte hun og resten af klassen sige farvel til fire elever, som den næste måned ikke må komme på skolen.

De fire elever bor nemlig i Vesthimmerlands Kommune, der er blevet lukket ned, og selv om eleverne kun bor et kvarters kørsel væk fra skolen, må de ikke krydse den usynlige grænse, som pludselig afskærer dem fra deres klassekammerater.

Christina Schmidt Dunn har ondt af de elever i hendes 4. klasse, som den næste måned skal sidde derhjemme, mens deres klassekammerater kan fortsætte med at gå i skole.

»De var godt nok kede af det. De prøvede at bide tænderne sammen og være tapre, men det er utroligt hårdt for dem, at de pludselig ikke kan være en del af fællesskabet i klassen,« siger Christina Schmidt Dunn.

Hun er bange for, det bliver en lang og ensom måned for de elever, der skal blive hjemme.

»I forvejen var det hårdt for dem at være hjemsendte i foråret, men dengang var det i det mindste det samme for alle,« siger hun.

Skolen arrangerer, at de hjemsendte elever kan være med til en del af undervisningen på Meet og taler med dem enkeltvis for at støtte dem og sikre, at de får noget ud af undervisningen, men det sværeste, er det sociale, fortæller Christina Schmidt Dunn.

»De kan ikke snakke med klassekammeraterne i frikvartererne, og de er der ikke, når der bliver lavet legeaftaler. Alt det, der skaber den gode trivsel, det er rigtigt svært at gøre virtuelt, og det er hårdt for dem,« siger Christina Schmidt Dunn.

På den måde betaler de hjemsendte elever også en ekstra høj pris. Elever fra 0.-4. Klasse og 9. Klasse må nemlig gerne møde op til undervisning indenfor de lukkede kommuner, men fordi eleverne i Vesthimmerland skal krydse kommunegrænsen for at komme i skole i Mariagerfjord, så skal de blive hjemme.

Da det ikke drejer sig om ret mange elever, har Christina Schmidt Dunn og hendes leder forsøgt at finde ud af, om deres hjemsendte elever måske kan blive fritaget for restriktionerne.

Men de har svært ved at få noget klart svar hos de relevante myndigheder.

»Vi har også en elev i en af de små klasser, hvor begge forældre varetager samfundskritiske funktioner og derfor skal krydse kommunegrænsen, må den elev heller ikke komme i skole? Det kan vi ikke rigtigt få svar på.«

Christina Schmidt Dunn fortæller, at hun har stor forståelse for, at regeringen har været nødt til at indføre udvidede restriktioner i Nordjylland.

»Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de har glemt de her børn lidt. Det kan jo også være kritisk, hvis man ikke kan komme i skole, og det handler formentlig ikke om tusindvis af børn, der er ramt af problemstillingen. Jeg kan i hvert fald godt være bange for, man taber nogle børn på gulvet i løbet af den næste måned,« siger hun.

B.T. har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet for at spørge ind til, om de berørte børn kan blive fritaget fra restriktionerne, men havde ikke nået at fået svar, inden deadline.