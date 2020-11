Egentligt var der ingen tvivl for Jan Bisgaard, murer- og kloakmester i nordjyske Kaj Bisgård ApS, da Mette Frederiksen i sidste uge lukkede Nordjylland ned:

Selvfølgelig ville han imødekomme opfordringen om ikke at 'gøre brug' af de tre medarbejdere, som han har siddende i de syv lukkede kommuner.

Men den seneste uge er han kommet i tvivl.

Det skriver Nordjyske.

Sagen er nemlig den, at flere af Jan Bisgaards konkurrenter har valgt at se højt og flot på opfordringen om at udvise samfundssind og ikke krydse kommunegrænserne.

Modsat sidder Jan Bisgaard med tre ud af 16 ansatte, som han betaler for sidde og kukkelure derhjemme, fordi de ikke må tage ud af deres kommuner og ned til Rebild Kommune, hvor firmaet hører til, og opgaverne er.

»Kunderne spørger, hvorfor jeg ikke kan komme, når andre kan. Det er irriterende, at jeg følger restriktionerne og bare kan se på, at jeg taber penge hver dag,« siger Jan Bisgaard til Nordjyske.

Murermesteren har vurderet, at han kommer til at tabe 200.000 i tabt omsætning, hvis de tre mænd skal gå hjemme frem til 3. december.

Og derfor har han nu besluttet en ting:

Hvis konkurrenterne fortsætter med at sende folk på arbejde på tværs og ud af de lukkede kommuner, så kommer Jan Bisgaard til at gøre det samme.

For på trods af fredagens lempelser, vil det stadig være et brud på reglerne, hvis murermesterens ansatte i de lukkede kommuner tager turen til Rebild.

Nordjyske har taget kontakt til 3F Skagerak, der bekræfter Jan Bisgaards påstand.

Troels Hedegaard, der er byggeformand hos fagforeningen i Skagerak, fortæller nemlig til mediet, at man oplever, hvordan medlemmer i stor stil presses til at varetage deres arbejde på tværs af kommunegrænserne.