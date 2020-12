En minkavler har beholdt 4000-5000 mink og har dem på sin farm, så længe minkavl er et lovligt erhverv.

Millioner af mink - syge som raske - er blevet aflivet i Danmark de seneste måneder, men på en farm i Nordjylland er der fortsat mellem 4000 og 5000 mink.

Minkavler Erik Wammen vil beholde dyrene på sin farm, så længe minkavl er et lovligt erhverv i Danmark, skriver Nordjyske.

Erik Wammen har færre mink nu end for en måned siden, da nogle blev pelset, mens der var sæson for det. De bedste af hver type har han beholdt til videre avl.

- Jeg har mink så længe, det fortsat er lovligt. Hvorfor skulle jeg slå dem ned, siger han til avisen.

Han beholder dem, selv om han ikke tror, at der kommer en ny sæson for minkavl efter nytår. Først når en lov dikterer, at dyrene skal væk, vil han føje sig.

Indtil for nylig var der mindst 12 millioner mink i Danmark, men på nogle farme blev dyrene smittet med coronavirus, der muterede.

Det muterede virus ville potentielt kunne påvirke effekten af en kommende vaccine med coronavirus, og derfor beordrede regeringen samtlige mink i landet aflivet.

Men regeringen havde ikke lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Med loven i hånden kunne regeringen alene beordre smittede minkfarme samt de mink, der befandt sig inden for en radius på 7,8 kilometer fra en smittet farm, aflivet.

Og Erik Wammens farm, der ligger på nordsiden af Mariager Fjord, har tilsyneladende ikke været omfattet af de kriterier.

Han vurderede i situationen, at det ville være for risikabelt at begynde at aflive sine dyr hurtigt for at få en bonusordning, som regeringen havde talt om, inden ordningen var godkendt i EU.

Så den 62-årige minkavler fortsatte i stedet med at fodre, passe, pelse og udvælge dyr til næste sæson.

Folketingets partier ønsker at sætte en midlertidig stopper for minkavl i Danmark, og de er ved at forhandle om lovforslaget. Det vedtages tidligst 21. december, skriver Folketinget på sin hjemmeside ifølge Nordjyske.

Efter planen skal loven forbyde minkavl i Danmark indtil 2022, og så skal de, der aflivede deres dyr, have kompensation. Det er endnu uvist, hvor stor en erstatning avlerne kan forvente at få.

/ritzau/