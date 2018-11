En nordjysk mand fik mandag en opringning, han sent vil glemme.

»Jeg var ude at køre, da hun ringede, og da jeg havde fået beskeden, måtte jeg lige holde ind til siden i et par minutter og tage nogle dybe indåndinger. Det var fuldstændig overvældende. Jeg har aldrig haft gåsehud så længe ad gangen.«

Sådan lyder det fra manden, der i weekenden blev den heldige vinder af én million kroner på Lottos Millionærgaranti, hvor man kan blive millionær, selvom man har nul rigtige. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Han opdagede det dog først, da han mandag blev ringet op af Danske Spils Kundecenter, fordi han havde glemt at opdatere sin mail, så han kunne se den glædelige nyhed.

Efter han var blevet ringet op, ringede han straks til sin hustru og bad hende om at sætte sig ned.

»Hun er vant til, at jeg tager gas på hende, så det tog noget tid, før jeg havde fået hende overbevist om, at det var rigtigt. Og så var hun ved at falde ned ad stolen,« fortæller manden, der er i 40’erne og fra Hjørring Kommune.

Til daglig arbejder han som tømrer, og den dag skulle han ellers bruge på at udregne en masse mål.

»Jeg kunne slet ikke samle mig, så for alles skyld var det bedre, at jeg tog hjem. Så jeg ringede til min kone og sagde, at jeg købte kage med hjem til kaffen.«

Pengene er indtil videre gået til at udrydde nogle forskellige små-lån.

Men særligt én drøm har han for dem.

»Motorcykler er min store passion. Jeg har altid drømt om at få råd til en Harley Davidson og havde da tænkt, at jeg skulle begynde at spare op til den snart. Så det kan jeg springe helt over nu. Og den bliver nok også lidt nyere og lidt dyrere end det, jeg oprindelig havde tænkt,« tilføjer han

Manden forklarer, at han nok også må tilgodese konen, som får lov at udskifte sin bil.