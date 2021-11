På trods af nedlukninger i store dele af året har Nordjylland sat en kedelig rekord.

B.T. fortalte i september, at andelen af positive klamydiatest er på det højeste niveau i flere år.

Hele 13,1 procent af Region Nordjyllands klamydiaprøver har nemlig været positive i 2021. Det viser tal, som B.T. har fået udleveret.

Og at klamydia florerer i det nordjyske, kommer ikke bag på Thomas Hübertz, som er chefkonsulent for Checkpoint, der i foråret åbnede en afdeling i Aalborg. Et sted, hvor de rådgiver om og foretager test for kønssygdomme.

»Aalborg har længe ligget højt, så det er ikke en overraskelse, men det, der er interessant, er, at klamydiatallene ikke er faldet, selvom landet har været lukket ned. De har ligget på et stabilt niveau,« siger Thomas Hübertz, der desuden oplyser, at tallene for kønssygdommene gonorré og syfilis er steget.

Spørgsmålet er så bare, hvorfor kønssygdommene lever i bedste velgående på trods af, at vi alle har opholdt os mere hjemme under coronapandemien, end vi plejer. Men det spørgsmål er ikke så lige til at besvare.

»Hvis vi bare vidste det. Men uanset hvad har mennesker jo en seksualitet og et behov for at være sammen,« forklarer Thomas Hübertz.

Det er ifølge Thomas Hübertz særligt blandt de unge, der er udfordringer med klamydia. Og det er netop unge mellem 15 og 29 år, som Checkpoint henvender sig til.

»Den største udfordring er, at unge mennesker ikke ved nok om, hvordan man beskytter sig selv, og hvordan kønssygdomme overføres,« lyder det fra Thomas Hübertz, som peger på, at der ikke er nok fokus på seksualundervisning på landets skoler.

Har man mistanke om, at man er blevet smittet med en kønssygdom, skal man lade sig teste. Det kan man gøre både hos egen læge eller hos Checkpoint, som også har læger tilknyttet, der kan udskrive medicin til behandling.

Men der er bare mange, som ikke ønsker, at egen læge skal tjekke dem for klamydia, gonorré og lignende.

»Langt de fleste af dem, der kommer hos Checkpoint i Aalborg, kommer, fordi de ikke har lyst til at gå til egen læge med en kønssygdom. For mange handler det om, at det er en familielæge, de måske har haft, siden de var børn,« forklarer Thomas Hübertz.

Og selvom man ikke har nogen symptomer, kan det være en god idé at lade sig teste. Ifølge Thomas Hübertz kan op mod 75 procent af kvinder ikke mærke, at de har klamydia – et tal, der for mænd er på 50 procent.

»Det, man bør reagere på, særligt når man bor i Aalborg, er, hvis man har flere forskellige sexpartnere og ikke bruger kondom, så er det en god idé at blive testet. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen også,« siger han.

Hvor tit man bør blive testet kommer helt an på, hvor mange sexpartnere, man har, siger Thomas Hübertz.

»Hvis man for eksempel har 12 forskellige sexpartnere om måneden, er det en god idé at blive testet en gang om måneden. Hvis man har færre, skal man ikke testes så tit.«

Siden 3. maj i år har Checkpoint testet og rådgivet unge mennesker i Aalborg. Og deres tal er faktisk højere end regionens. Det skal dog tages med det forbehold, at de ikke har foretaget nær så mange test.

»Indtil uge 42 har vi testet og rådgivet 137 personer, og 23 procent af dem testede positiv,« siger Thomas Hübertz.

Checkpoint har modtaget satspuljemidler frem til 31. december 2022, men Thomas Hübertz håber, at Checkpoint kan være med til at rådgive og ikke mindst teste unge aalborgensere og nordjyder fremadrettet.

»Vi arbejder selvfølgelig på, at blive et permanent tilbud i Aalborg,« slutter han.

Checkpoint findes desuden i Aarhus, Odense, København samt på Frederiksberg.