Hjallerup Marked, som ellers skulle have været afholdt i juni i år, bliver aflyst. Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Det er andet år i træk, at Nordeuropas største hestemarked ikke åbner, som det ellers traditionen tro har gjort siden 1744.

- Vi må erkende, at sommerens festivaler og kulturarrangementer ikke er tænkt ind i den genåbningsplan, der blev præsenteret i sidste uge, siger formand Keld Nielsen i pressemeddelelsen.

- Vi står lige nu med et udendørs forsamlingsloft på 10 personer og to måneder til Hjallerup Marked. Det hænger selvfølgelig ikke sammen, siger han.

Formanden understreger, at aflysning er ærgerlig - ikke bare for kulturen og det sociale liv i byen - men også de leverandører, musikere, hestehandler og andre, der plejer at gøre en indtjening på markedet.

I pressemeddelelsen gør han samtidig klart, at økonomien i Hjallerups Markedsforening stadig er sund, og at man forventer at genåbne i 2022.

