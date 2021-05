'Din kone kan da sagtens tage toget.' Sådan lyder dele af en ny kampagne fra Nordjyllands Trafikselskab, der skal få flere til at bruge offentlig transport.

Og selvom ideen med kampagne og reklamer er at skabe opmærksomhed om ens produkt eller brand, så fik lige netop denne del af kampagnen en overvældende opmærksomhed på især sociale medier.

Her var der folk, der mente, at det var en sjov bemærkning, men der var også flere, der slet ikke kunne se det sjove ved det.

På Facebook bliver budskabet i annoncen solgt med følgende slaglinjer fra Nordjyllands Trafikselskab: 'Er du klar over, hvor mange penge I kan spare, hvis din kone dropper bilen og begynder at tage toget?' og 'Din kone kan da sagtens tage toget'.

Det har medført flere reaktioner på trafikselskabets Facebook-side:

'Hvis man gik og ledte efter et eksempel på, hvordan Nordjylland desværre nogen gange stadig hænger fast i en svunden tid, så er det godt, man har Nordjyllands Trafikselskab.'

'Øh, er det her en dårlig joke? I taler jo ned til den halvdel af befolkningen, der i forvejen er jeres kernekunder?'

'Man kunne også skrotte mandens bil, da konen jo både skal jobbe, købe ind og hente børn. Se, dét havde været et provokerende udsagn. Det andet er bare vatnisse-sexisme forklædt som humor.'

Også Alternativets folketingskandidat Stine Isaksen, der er spidskandidat i Midt- og Vestjylland, har reageret inde på Facebook-siden, hvor hun spørger, om det er et forsøg på en dårlig joke.

Her var svaret fra Nordjyllands Trafikselskab, at de helt bevidst havde valgt et provokerende udsagn, fordi det nogen gange er det, der skal til for at blive set og hørt.

Men til B.T. fortæller Mette Henriksen, chef for kunder og salg hos NT, at de ikke ønsker opmærksomhed for enhver pris:

Er I gået ud fra devisen om, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale?

»Nej, det er vi ikke. Det er blot en lille del af den samlede kampagne. Alle de andre dele har andre budskaber. Så det er overhovedet ikke den devise. Vi har tænkt os om, men vi havde ikke troet, at det ville skabe en debat om kønsroller og ligestilling.«

Hvad var tankerne bag kampagnen?

»Meningen med kampagnen er, at du kan spare rigtig mange penge ved at skifte den ene bil ud med offentlig transport. Vi har forskellige taglines i kampagnen. Og en af dem er så den omtalte.«

»Jeg vil starte med at sige, at da vi planlagde det på kontoret, der sad vi og tappede ned i diskussioner, som nok er ved alle middagsborde. Svære diskussioner om, hvem der skal tage bilen, har vi behov for to biler, og hvad med børnene, når de skal køres til og fra skole. Det er en diskussion, vi allesammen kender, hvis ikke vi har fire biler. Altså, hvordan man får den daglige logistik til at hænge sammen.«

Noget af kritikken lyder på, at den er diskriminerende og ikke passer ind i tiden – hvad tænker I om det?

»Vi ønskede ikke at starte en diskussion om sexisme, fastholdelse af kvinder i bestemte roller eller kønsdebatter. Vi ønskede at lave en skæv vinkel om, hvor meget man egentlig kan spare ved at skifte bil nummer to ud. Som jeg har sagt hele tiden, så ønsker vi ikke at træde nogen over tæerne, og det kan hurtigt misforstås.«

Men I svarer selv i kommentarsporet på Facebook, at det er en bevidst provokation – går I ikke over grænsen?

»En af os vores ansatte har svaret lidt frisk i kommentarsporet. Vi kunne også sagtens have brugt en mand i stedet for en kvinde. Ordvalget er bevidst. Men det var ikke bevidst at starte en debat om kønsroller, ligestilling og så videre.«

I frygter ikke, at det giver bagslag? At folk nu i stedet sidder og funderer over, hvilket syn I har på rollefordelingen mellem mænd og kvinder, fremfor at de nu skal tage offentlig transport?

»Vi har fortrudt det på den måde, at det har skabt en landsdækkende debat om kønsroller, og at folk siger, at vi er lysår efter heroppe i Nordjylland. Det har vi fortrudt. Men det er kun en lille del af kampagnen, og fokus kan hurtigt flyttes over på noget helt andet, fremfor hvad budskabet egentlig er.«

Hvor længe skal den her kampagne køre?

»Den her blev slået op 4. maj. Og så kører der også andre ud. Vi fortsætter planen, som den er påtænkt. Men hvis jeg ender med at skulle forsvare det her alt for mange gange og har trådt mange over tæerne, uden at det var intentionen, så kan det godt være, at jeg siger, at den del af kampagnen dropper vi.«