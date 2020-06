På ganske kort tid er Nordjylland gået fra at være Danmarks duks med meget lav smitterate med coronavirus til nu pludselig at være blevet nyt epicenter.

Ifølge Statens Serum Instituts seneste opgørelse onsdag er otte flere ramt af covid-19 i Hjørring Kommune end dagen før, så det totale antal her nu er steget til 76.

Da coronakrisen toppede, var Frederikshavn Kommune – landets nordligste kommune – stedet med færrest smittede.

Men også her går det den gale vej, idet der er registreret tre nye tilfælde siden tirsdag, og det samlede antal er nu oppe på 26.

Langt hårdest ramt er Vendelbocentret i Sindal. Her er ikke færre end 20 ansatte og 14 beboere smittet med corona, mens 10 andre, som er tilknyttet plejecentret, er blevet sendt hjem med symptomer.

Ingen af de smittede er så hårdt medtaget, at det har været nødvendigt at indlægge dem på sygehus.

»Det, vi oplever i øjeblikket, er en tilvækst af smittede. Vi håber, det er udtryk for, at inkubationstiden jo kan være helt op til 14 dage, og at de ramte så først får vished om det nu. Vi har testet tre gange, og vi har for eksempel et tilfælde, hvor de to første tests har slået negativt ud, mens den tredje test var positiv,« siger Leif Serup, direktør for Hjørring Kommunes sundheds-, ældre og handicapforvaltning.

Han understreger, at kommunen tager alle de forholdsregler, der kræves, og at der er tæt kontakt med smittesporingsenheden ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ud over udbruddet på Vendelbocentret har coronavirus også grebet ind i dagligdagen i Frederikshavn.

I går blev eleverne i ikke færre end 14 klasser på forskellige af kommunens skoler sendt hjem, efter at en 7. klasseselev, som har vist sig at have covid-19, i weekenden spillede fodboldkamp for sin klub Bangsbo Freja.

Det har medført, at kommunen ud fra et forsigtighedsprincip har opsøgt samtlige på med- og modstanderholdet og sendt dem til test sammen med alle deres kammerater i skolen.

Derfor er 14 klasser berørt.

De, som kan fremvise en negativ covid-19-test, forventes at kunne komme tilbage i dagligdagen med det samme, oplyser Frederikshavn Kommune.

Som om det ikke var nok, ligger også den minkfarm, hvor der for første gang herhjemme er konstateret coronasmittede dyr, i samme lokalområde.

Konsekvensen af, at Fødevarestyrelsen har fundet coronavirus i 34 mink på farmen, er, at samtlige 15.000-20.000 mink på ejendommen skal aflives torsdag.

»Det er en minkavler, som har været med i rigtig mange år, og det er klart, det er hårdt at miste det, man selv har været med til at bygge op,« siger John Elling, formand for Nordjyllands Pelsdyravlerforening.

B.T. har også talt med den minkavler, som ifølge vores oplysninger nu mister hele sin besætning på grund af coronavirus.

Minkavleren ønsker ikke at kommentere på sagen og henviser til Fødevarestyrelsen.