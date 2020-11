Hårdt men nødvendigt. Og rigtig ærgerligt.

Sådan lyder den almindelige opfattelse blandt borgerne på gaden i Brønderslev på spørgsmålet om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé at lave en benhård nedlukning af det nordligste Jylland i forsøget på at inddæmme coronavirus.

En beslutning regeringen har taget, efter Statens Serum Institut har konstateret, at 12 personer med tilknytning til minkbranchen er blevet smittet med en muteret variant af den frygtede virus.

»Umiddelbart tænker jeg, det bliver lidt hårdt. Men jeg tænker også, at hvis det er dét, der er nødvendigt, så er det jo det, der skal gøres,« siger Anna Marie Nielsen.

»Umiddelbart tænker jeg, det bliver lidt hårdt. Men jeg tænker også, at hvis det er dét, der er nødvendigt, så er det jo det, der skal gøres,« siger Anna Marie Nielsen. Vis mere »Umiddelbart tænker jeg, det bliver lidt hårdt. Men jeg tænker også, at hvis det er dét, der er nødvendigt, så er det jo det, der skal gøres,« siger Anna Marie Nielsen.

Regeringen har blandt andet besluttet at lukke helt ned for restaurationsbranchen i området i foreløbig fire uger.

Nedlukningen gælder fra fredag.

»Jeg synes, det er lidt synd for dem. Men hvis man skal begrænse den her spredning, så er det måske dét, der skal til. Men det bliver hårdt,« mener Anna Marie Nielsen.

Hanne Bach er enig. Og bakker i øvrigt op om regeringens beslutning:

»Jeg tænker, det er nødvendigt. Og samtidig også at det er ærgerligt. Hvis det ender med, at restriktionerne betyder, at vi ikke må forlade vores egen kommune, så synes jeg ikke, det er nødvendigt også at lukke restauranterne,« siger Lise Langgaard. Vis mere »Jeg tænker, det er nødvendigt. Og samtidig også at det er ærgerligt. Hvis det ender med, at restriktionerne betyder, at vi ikke må forlade vores egen kommune, så synes jeg ikke, det er nødvendigt også at lukke restauranterne,« siger Lise Langgaard.

»Jeg synes, det er en god idé for at få styr på det og for at få tingene under kontrol igen,« siger hun.

Lise Langgaard mener, myndighederne burde tænke mere på vilkårene for restaurationsbranchen.

For hvis der laves en hård nedlukning, hvor folk for eksempel opfordres til at blive indenfor deres egen kommunegrænse, så kan det gå unødigt hårdt ud over serverings- og udskænkningsstederne, mener hun:

»Jeg tænker, det er nødvendigt. Og samtidig også at det er ærgerligt. Hvis det ender med, at restriktionerne betyder, at vi ikke må forlade vores egen kommune, så synes jeg ikke, det er nødvendigt også at lukke restauranterne,« siger hun.

»Jeg synes, det er ‘øv’ det hele. Jeg har det træls med alt det her. Det er meget frustrerende,« siger Helle fra Brønderslev. Vis mere »Jeg synes, det er ‘øv’ det hele. Jeg har det træls med alt det her. Det er meget frustrerende,« siger Helle fra Brønderslev.

Helle, som en anden borger på gaden i Brønderslev blot vil kaldes, siger om de varslede restriktioner i de nordjyske kommuner:

»Jeg synes, det er ‘øv’ det hele. Jeg har det træls med alt det her. Det er meget frustrerende.«

Og tilføjer om vilkårene for barer og restauranter:

»Det synes jeg også er ‘øv’. For de kan jo ikke undvære os. Og vi kan ikke undvære dem,« siger hun.