Hvis du har ondt i psyken i Nordjylland, skal du se langt efter hjælp. Regionen topper uheldig liste over ventetid på psykologhjælp.

Derfor var gode råd dyre, da 19-årige Betija Jaunaka fra Asaa nord for Aalborg begyndte at få angst.

For da hun første gang tændte sin computer for at finde en psykolog, var det nedslående. Der var nemlig op til 50 ugers ventetid, fortæller hun til DR.

»Jeg forstår slet ikke, det kan give mening for nogle at vente i så lang tid for at få hjælp. Det synes jeg ikke, der er nogen, der burde,« siger hun til mediet.

Med sine 19 år er Betija Jaunaka berettiget til ordningen med gratis psykologhjælp. Og hvis du er i den målgruppe er ventetiden i gennemsnit 19,3 ugers ventetid i Region Nordjylland. For alle øvrige patienter er den 21,8 uger, og det er altså her, patienterne venter længst tid.

Men den 19-årige nordjyde var efter en ihærdig rundringning heldig at finde en psykolog på limfjordsøen Mors – 150 kilometer fra hendes hjem. Og det tøvede hun ikke med at sige ja til på trods af, at det betød 7 timer lange ture for at få den ønskede hjælp, fortæller hun til mediet.

Men samtidigt med at patienter må vente i lang tid, så ligger der ubrugte millioner på regionernes kistebund til at behandle folk, der har angst og depression. Nærmere bestemt 28,5 millioner kroner.

Og det ærgrer Lene Linnemann, der er 2. næstformand i Region Nordjylland, valgt for SF. For når der er patienter, der venter, og regionerne samtidigt har midler til at nedbringe ventetiden, så er det en katastrofe, det ikke bliver gjort, siger hun til mediet.