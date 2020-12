Stigning i antal coronaindlagte betyder, at Region Nordjylland nu tager yderligere tiltag mod virusset.

Region Nordjylland hæver coronaberedskabet. Det skyldes en stigning i antallet af indlagte patienter med coronavirus.

Det oplyser regionen mandag.

Det betyder blandt andet, at der bliver åbnet flere sengepladser på hospitalerne.

Konkret hæver Aalborg Universitetshospital sit beredskabsniveau til trin 4. Her bliver der åbnet ni ekstra senge.

Regionshospitalet Nordjylland hæver beredskabet til trin 3. Det giver fire ekstra senge på et pandemiafsnit på hospitalet, der nu åbnes.

Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland, siger, at omlægningen betyder, at ikke-akutte operationer på hospitalerne vil blive udskudt.

- Stigningen medfører et øget pres på vores hospitaler. Så vi bliver nødt til at hæve vores beredskab og få omlagt flere senge på vores sygehuse til covid-19-patienter, så vi sikrer et robust beredskab.

Omlægningen vil desværre også betyde udskydelser af planlagt ikke akut aktivitet. Men akutte patienter og livstruende sygdomme håndteres fuldstændig som vanligt på hospitalerne, siger hun i en pressemeddelelse.

Region Nordjylland kan om nødvendigt frigive i alt 114 pladser, hvis der bliver behov for det.

Generelt ser Danske Regioner med bekymring på coronatallene, hvor antallet af indlagte stiger.

I en pressemeddelelse lyder det fra regionerne, at der er stort pres på hospitalerne. Derfor er det vigtigt stadig at holde afstand, sørge for god hygiejne og blive testet.

Det er også oplevelsen hos Aalborg Universitetshospital. Her beretter lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt om travle dage.

- Det stigende antal covid-19-patienter presser personalet over en bred front. Åbningen af flere senge betyder en omlægning af planlagt aktivitet, så nogle patienter vil kunne få udskudt ikke akutte ortopædkirurgiske operationer, neurokirurgiske operationer og operationer inden for øre-, næse- og halsområdet, siger han i en pressemeddelelse.

Også Region Sjælland har hævet beredskabet. Det skete søndag, hvor det blev hævet til det højest mulige niveau på grund af coronapres. Har er man på bare 23 dage gået fra trin 0 til 4.

/ritzau/