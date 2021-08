Forestil dig, at du er på arbejde og finder ud af, at du har vundet den store gevinst i Lotto.

Sådan gik det i hvert fald for en nordjyde, der endte med at blive otte millioner kroner rigere.

Lyder det i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»Jeg fik hjertebanken og en underlig følelse i kroppen. Jeg kunne næsten ikke trække vejret,« fortæller manden, der kommer fra Vesthimmerlands Kommune i Nordjylland og har valgt at være anonym.

Kuponer til bl.a. Lotto, Tips og Oddset, den 31. maj 2021 Foto: Signe Goldmann Vis mere Kuponer til bl.a. Lotto, Tips og Oddset, den 31. maj 2021 Foto: Signe Goldmann

Vinderen vil dog gerne fortælle til Danske Spil, hvad der skete, da han havde fået vejret igen.

»Jeg kørte hjem til min kone og spurgte, hvad hun ville give for kuponen.«

Det kunne konen ikke svare på og spurgte i stedet: Hvad er kuponen da værd?

»Så kunne jeg ikke holde masken mere,« griner den nyslåede millionær.

Og pengene skal bruges til noget helt specielt..

»Vi har talt om at få et nyt køkken i noget tid, og nu behøver vi ikke gå ud og spørge om et lån for at få lavet det. Derudover skal der laves nogle andre forbedringer på huset,« siger den heldige nordjyde.

»Men det er nu ikke, fordi vi skal bruge en masse penge. Det er jo også dejligt at have nogle penge til pensionen. Vi har altid haft, hvad vi skal bruge, men der er da nogle ting, der bliver nemmere med så mange penge. Vi behøver ikke længere vende hver en krone, inden vi bruger den,« fortsætter han.

Det bliver formentlig også en del nemmere for vinderens børn at få økonomien til at hænge sammen fremadrettet. For selvom vinderen endnu ikke har fortalt børnene om sin nye status på bankkontoen, så er der også nogle penge på vej til dem.

»Jeg skal da give nogle penge til familien, men vi skal lige finde ud af, hvordan vi skal gribe det an. Det skal vi tale med Danske Spils millionærrådgiver om.«

Vinderkuponen blev købt på en OK-tank i Farsø lørdag formiddag, og tallene faldt i lørdags sådan ud, at der var to vindere af den 16 millioner kroner store førstepræmie i Lotto. Den anden vinder kommer fra København.