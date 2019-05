Flere medier dropper at dække lørdagens Eurovision Song Contest fra selve presserummet ved arenaen i Tel Aviv i Israel, fordi de finder sikkerheden for dårlig.

Det gælder blandt andet svenske Aftonbladet og nyhedsbureauet TT samt norske VG.

- Jeg forventer højere sikkerhed på et verdensarrangement som dette, der også foregår i et uroligt område, siger Karin Schmidt Hellsing, redaktionschef hos Aftonbladet, til TT.

Beslutningen kommer, efter at to mænd torsdag lykkedes med at komme ind i et afspærret område ved arenaen.

European Broadcasting Union (EBU), som står for afviklingen af showet, bekræfter, at den ser med alvor på sagen.

Men EBU mener, at sikkerhedsniveauet stemmer overens med den lokale lovgivning og unionens egne krav. Det skriver EBU i en mail til Aftonbladet.

Forud for afviklingen af showet i Tel Aviv kom spørgsmålet om sikkerhed også op.

EBU henvendte sig direkte til den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu. Det skyldtes, at der på det tidspunkt manglende en del af finansieringen.

Siden har både Israel og EBU lovet, at sikkerheden er høj. Sikkerheden for tilskuere, ansatte og deltagere prioriteres højt, lyder det.

Lørdagens Eurovision Song Contest starter lørdag aften klokken 21. Showet bliver vist på DR 1.

Den danske deltager ved Eurovision 2019, Leonora Colmor Jepsen, synger som nummer seks med sangen "Love Is Forever".

/ritzau/TT