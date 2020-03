For at redde traditionerne omkring den klinkbyggede træbåd har de nordiske lande sendt ansøgning til Unesco.

Den er stort set alle steder ved de danske kyster. Den kan være en fiskebåd af lidt ældre dato, som stadig bliver anvendt den dag i dag.

Den klinkbyggede båd.

De nordiske lande med hver deres kulturminister i spidsen er gået sammen om at skrive en ansøgning, der skal optage nordiske klinkbådstraditioner på Unescos liste over menneskehedens levende kulturarv.

Det skriver Vikingeskibsmuseet i Roskilde i en pressemeddelelse.

Ved klinkbygning overlapper de vandrette planker på skroget hinanden. Klinkbygningstraditionen har været med til at forme Danmark som en søfartsnation.

Det er i et forsøg på at sikre overlevelse og videreførelse af traditionen, at ansøgningen er blevet sendt.

Antallet af både, der er bygget på den måde, er blevet mindre. De mennesker, der lever af at bygge dem, bliver også færre, fremgår det af meddelelsen.

Unesco har netop kvitteret for modtagelsen af ansøgningen, så nu er der kun ventetiden tilbage.

Bag ansøgningen i Danmark står Træskibs Sammenslutningen i Danmark, Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet.

- De er forbindelsen til vores fælles fortid og samtidig noget, der danner en nutidig ramme om et miljørigtigt og bæredygtigt friluftsliv omkring kystkultur og naturoplevelser.

- Her kan man, i fællesskab med andre, være del af en tradition og være med til udvikle og fremtidssikre traditionen ved at skabe nye måder at bruge bådene på, siger Søren Nielsen, der er chef for maritime håndværk og rekonstruktion på Vikingeskibsmuseet, i meddelelsen

Der er tale om en optagelse på listen over verdens immaterielle kulturarv. Danmark har endnu ikke noget på denne liste.

Der er altså ikke tale om specifikke steder eller områder, som man kender det fra den oprindelige liste om verdens kulturarv.

På listen over verdens kulturarv finder man i Danmark blandt andet Roskilde Domkirke og Kronborg Slot.

/ritzau/