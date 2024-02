I får jeres penge, hvis I holder mund med det.

Sådan lyder mangemilliardæren Torben Østergaard-Nielsens krav groft sagt til de mange kreditorer, som det konkursramte Nordic Waste skylder penge.

Det skriver dr.dk.

De seneste uger har Torben Østergaard-Nielsen mødt voldsom kritik.

Da det forurenede mudder begyndte at skride uden for landsbyen Ølst ved Randers, erklærede den kontroversielle rigmand Nordic Waste konkurs.

Dermed stod mere end 140 kreditorer med regninger, de ikke havde udsigt til at få betaling for.

Nu viser DRs research, at der er håb for de mange virksomheder.

Torben Østergaard-Nielsen har via sit firma USTC oprettet et selskab, som kun har til formål at opkøbe tilgodehavender hos private firmaer, der har penge til gode hos Nordic Waste.

Men DR har fået indblik i det aftalebrev, som flere kreditorer har modtaget.

Heraf fremgår det, at der med pengene følger et krav om tavshed.

»Parterne forpligter sig at holde denne aftale fortrolig,« står der.

Aftalen møder kritik fra flere sider.

Blandt andet fra det lokale erhvervsråd i Randers, hvor direktør Jens E. Kristensen finder tavshedsklausulen mistænkelig.

»Det lugter jo langt væk af, at man forsøger at lukke munden på folk og give dem mundkurv på. Jeg synes ikke, det ser særlig elegant ud,« siger direktør Jens E. Kristensen fra Business Randers til dr.dk.

Juridiske eksperter siger til tv-stationen, at der intet juridisk forkert er i at oprette et selskab, der køber tilgodehavender og dermed oparbejder et krav i konkursboet.