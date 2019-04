Det er træls at skulle rejse hele vejen hjem tværs over landet, når dagen er omme, og man har hygget sig i forlystelsespark, men det behøver man snart ikke længere i Djurs Sommerland.

Syddjurs Kommune har nemlig givet tilladelse til at udvide sommerlandet, så der kommer campingplads og hotel.

Djurs Sommerland vil nu bygge en feriepark i forlængelse af sommerlandet, så gæster, der kommer langvejs fra, kan overnatte, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Der er nemlig ikke mange muligheder for at finde et sted at sove i nærheden af Djurs Sommerland.

Djurs Sommerland havde i 2018 rekordmange gæster, og har også oplevet en stigende efterspørgsel på overnatningsfaciliteter fra gæster, der blandt andet kommer hele vejen fra Norge og Sverige.

Og nu er godkendelsen så landet.

Godkendelsen af lokalplanen åbner muligheden for, at Djurs Sommerland kan bygge et feriecenter, et hotel, hytter, campingplads og en forskellige spisesteder.

Dog er der endnu ikke faste planer om, hvordan det kommer til at se ud, og udviklingen af projektet starter derfor nu.

»Vi har valgt ikke at gå i gang med en egentlig designfase, før vi har fået en tilladelse. Nu har vi fået det, derfor vil vi den kommende tid se på at få startet designfasen op, men der vil gå nogle år, før det hele bliver en realitet.«

Det siger Henrik B. Nielsen, der er administrerende direktør, til TV2 ØSTJYLLAND.

I januar kunne parken desuden afsløre, at den til åbningsdagen den 4. maj vil have tilføjet en ny forlystelse.

Djurs Sommerland har nemlig investeret 35 millioner kroner i Danmarks største Gyro Swing, Tigeren, som svinger gæsterne op i 45 meters højde med 100 kilometer i timen.