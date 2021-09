Har du en svaghed for countrymusik?

I så fald er heldet med dig.

Nu kommer der nemlig en stjernespækket countryfest til byen. Det oplyser Aalborg Kongres og Kultur Center.

Søndag 3. oktober klokken 15 åbner kulturstedet dørene, og ud vil lyden af det ene countryhit efter det andet komme strømmende.

Og den musikalske underholdning kommer ikke fra hvem som helst.

Ifølge Aalborg Kongres og Kultur Center er det nemlig nordens bedst sælgende countrystjerner, der kommer til Nordens Paris.

Til at begynde med vil de to norske musikere Heidi Hauge og Arne Benoni optræde. De har begge turneret verden tynd og har fået guld- og platinplader for deres hits.

Dernæst gæster en meget folkekær musiker festen - nemlig Johnny Hansen fra Kandis. Sammen med bandet Country Friends vil han lukke ballet.

En billet koter 430 kroner og kan købes gennem Aalborg Kongres og Kultur Center.