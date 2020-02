(ARKIV) Nordea - filialen på Vesterbrogade i København, tirsdag den 5. marts 2019.Statens tab på sagen om udbytteskat stiger igen. Samtidig skruer Skattestyrelsen bissen på over for Nordea, som får krav om at hæfte for 900 millioner kroner.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe