Nordea slutter sig til rækken af banker, der opkræver et gebyr for at have en helt almindelig lønkonto. En stribe andre gebyrer bliver dog afskaffet, og det skal gøre det lettere at være Nordea-kunde, lyder det fra banken.

Fra nytår skal mange af Nordeas 1,5 millioner danske kunder til lommerne. Det kommer nemlig til at koste 90 kroner i kvartalet at have sin økonomi i banken, medmindre man er mindreårig eller studerende, har boliglån eller en pæn formue.

Og selv om Nordea under parolen 'Min hverdag' til gengæld lover kunderne personlig betjening døgnet rundt, Visa-kort, gebyrfrie valutahævninger, netbank og mobilbank uden yderligere beregning, erkender direktøren for Nordeas privatkundeforretning, Mads Skovlund, at budskabet kan være svært at sælge.

»Folk reagerer altid meget instinktivt, når de hører om gebyrer. Det er ikke populært. Men når vi får forklaret den enkelte kunde, hvad det betyder for dem, ender de fleste dialoger rigtig fint,« siger han.

Fakta Det koster det at være kunde i de fem største banker Priserne er pr. kvartal og dækker over udgifterne til en lønkonto, en budgetkonto og et betalingskort. Nordea: 45-90 kroner

‘Min hverdag’ - inklusive et Visa/Dankort. Til den halve pris kan man få en indlånskonto uden kort. Danske Bank: 60-75 kroner

Danske Ekstra eller Danske Basis. Inklusive et Visa/Dankort eller et Mastercard Debit. Jyske Bank: 120 kroner

Grundkonto inklusive en lønkonto, en betalingskonto og Visa Debit eller hævekort. Nykredit: 0 kroner

Første betalingskort er gratis, andet kort koster i nogle tilfælde 150 kroner. Sydbank: 45 kroner

Basiskonto med MasterCard Credit. Kilde: Bankernes egne prisblade

Nogle kommer til at betale mindre, andre det samme, og en tredje gruppe vil opleve, at det bliver dyrere at være Nordea-kunde.

»Nogle har betalt for deres kort, andre har betalt for netbank. Det rydder vi op i nu,« siger Mads Skovlund.

Ændringerne kommer, efter at Nordea sidste år scorede bundkarakter i analyseinstituttet Voxmeters måling af bankkundernes tilfredshed. Særligt rådgivningen har talt med

»‘Min hverdag’ løser ikke hele den udfordring, vi har med kundetilfredsheden, men en af de ting, kunderne fortæller os, er, at vi har været svære at gennemskue,« siger Mads Skovlund.

Kunderne har også peget på, at jeres rådgivning skal blive bedre. Bliver den det?

»Vi vil have mere fokus på den enkelte. Står man og skal købe hus, vil det fremover være muligt at tale med en boligrådgiver. Det kunne man ikke før.«

Men får alle kunder deres egen personlige rådgiver?

»Vi tager en snak med alle kunder, der ønsker en personlig rådgiver. Det skal selvfølgelig også give mening for os, så det bygger på en vurdering af kundens behov og kundeforhold.«

Det ser ud til, at I bare skruer en ekstra omgang på den store gebyrskrue. Gør I det?

»Vi kommer til at tjene fuldstændig det samme som før. 'Min hverdag' er ikke en indtjeningskilde. Vi håber derimod, det giver os gladere kunder,« siger Mads Skovlund, der i øvrigt slår fast, at timingen - lige midt i Danske Banks stormvejr - er ganske tilfældig.

Ifølge Lars Krull, der er bankforsker ved Aalborg Universitet, har Nordea fat i noget, når de gør rådgivningen mere tilgængelig.

»God rådgivning har noget med kompetencer, svarhastighed og beslutningskompetence at gøre. Det kan være i telefonen eller på e-mail. Det behøver ikke være med en personlig rådgiver,« siger han.

En af de banker, der de senere år er blevet stadig mere populær, er Arbejdernes Landsbank, som har fokus på netop den personlige rådgivning.

Her svarer kommunikationsdirektør Peter Froulund meget klart på, om banken går og pønser på at skrue på gebyrskruen:

»Nej.«

»En helt almindelig konto koster ikke noget at have hos os, og det er en meget væsentlig del af den måde, vi driver bank på. Det har vi absolut ingen planer om at lave om på. Så det er det tætteste, man kan komme på en egentlig garanti,« uddyber han.

Arbejdernes Landsbank arbejder ud fra princippet om 'ens pris til ens kunder'. Derfor kan der ikke forhandles om bankens pris.

Men, tilføjer Peter Froulund:

»Det er selvfølgelig som i tømmerhandlen. Hvis man kun skal have ét søm, er det forholdsvist dyrt i forhold til, hvis man skal have mange. Hvis man samler alle sine forretninger hos os, kan man få det lidt billigere, end hvis man ikke gør.«

I første halvår af 2018 har Arbejdernes Landsbank fået 7.500 nye kunder, mens Nordea hele sidste år mistede over fire gange så mange: 34.000 kunder klippede deres kort til Nordea itu i løbet af 2017.