Hvis du via computeren forsøger at logge på Nordeas Netbank, vil du støde ind i problemer.

Netbanken er nemlig nede, og det vil derfor ikke være muligt at tilgå netbanken på denne måde.

Det oplyser Nordeas pressevagt til B.T.

Her forklarer man også, at problemet har stået på siden sidst på formiddagen.

Det skyldes et teknisk problem, og banken kender ikke en nærmere og mere specifik årsag.

Banken kan for nuværende ikke give en tidshorisont på problemet, men forsikrer, at der arbejdes på højtryk for at løse det.

Det er dog ikke umuligt at tilgå netbanken.

Netbanken via mobiltelefonen virker upåklageligt, og Nordea anbefaler således at man benytter denne indgang til netbanken.