Dispensation til plejehjem, der blev ramt af dødsbrand, burde ikke være givet, siger udvalgsformand.

Grenaa. Plejehjemmet Farsøhthus, der i august blev ramt af en dødsbrand, som kostede tre ældre mennesker livet, burde ikke have haft en dispensation fra brandsikringsreglerne.

Det siger Lars Møller (S), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, efter det tirsdag kom frem, at plejehjemmet ikke levede op til brandsikkerhedskravene.

- Vi ville ikke have givet dispensationen vedrørende sprinkleranlægget i dag, og slet ikke med en begrundelse om, at der ligger en brandstation i nærheden, siger han i en pressemeddelelse.

- I vurderingen indgik dog også, at der var installeret et fuldt dækkende ABA-anlæg i bygningen med direkte opkobling til brandstationen. Men dispensationen burde ikke have været givet dengang, det er der ingen tvivl om, siger Lars Møller.

Det var den daværende Rougsø Kommune, der gav dispensationen til plejehjemmet i 1997.

/ritzau/