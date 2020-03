Den danske restaurantscene er på det nærmeste helt død, efter statsministerens beslutning om at lukke grænserne.

Ikke bare de små ukendte restauranter har problemer, men også de kendte og berømte.

Blandt de restauranter, som har store problemer efter landets nedlukning, er Noma.

Restauranten med de to Michelin-stjerner er kendt verden over. Men da turister ikke længere kan komme til landet og spise hos Noma, hvilket udgør en stor del af restaurantens kundegrundlag, så ser det ikke godt ud økonomisk.

Det fortæller direktør på Noma, Peter Kreiner, til TV 2 Lorry.

»Vi fik en masse aflysninger, men det var på et niveau, hvor vi tænkte, at det ville blive stramt, men at vi kunne klare det. Og så kom dødsstødet, da grænserne blev lukket. Vi storbløder økonomisk lige nu. Efter de seneste myndighedstiltag har vi praktisk talt ingen gæster tilbage,« siger han til mediet.

Hos Noma har man selv valgt at tage beslutningen om at lukke restauranten - som minimum indtil 14. april.

Derfra ser man tiden an.

Også andre kendte danske Michelin-restauranter har taget en beslutning om at lukke ned i et stykke tid.

Det gælder blandt andet Geranium, der er den eneste danske restaurant med tre Michelin-stjerner, og den forholdsvis nye Alchemist, der stormede ind på Michelin-stjernehimlen med to stjerner tidligere på året.

Det har rigmanden Lars Seier skrevet på Facebook - han er nemlig investor bag begge restauranter.

Beslutningen om at lukke Noma midlertidigt kommer samtidig med, at skaberen og kødgrydepioneren René Redzepi har haft trukket stikket fra restauranten i omkring tre måneder.